كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ترسل أشعارك ورسوماتك من الإمارات إلى الفضاء؟

عندما يصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يذهب إلى الفضاء في شهر سبتمبر، لن يسافر بدون أن يحمل أي شيء يذكره بالوطن.

دعا مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) إلى تقديم الطلبات للمشاركة في مسابقة “أرسل إلى الفضاء”، والتي ستشهد مجموعة مختارة من القصائد والقصص القصيرة والرسومات سترافق رائد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر.

لن تصل الأعمال الناجحة إلى الفضاء فحسب، بل سيتم بثها أيضًا خلال الرحلة لتصل إلى آفاق جديدة.

المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار والجنسيات، وستظل العروض مفتوحة حتى يوم السبت 27 يوليو مع تقديم عمل واحد من كل فئة (قصائد، قصص قصيرة، رسومات) سيصل إلى الفضاء، بحسب موقع واتس أون.

ويجب أن تكون جميع الأعمال متعلقة بالفضاء، ويجب أن تكون أصلية تمامًا. ويجب ألا تتجاوز القصيدة 20 بيتاً، ويجب ألا تزيد القصة القصيرة عن 1000 كلمة (باللغة الإنجليزية أو العربية)، ويجب تقديم الرسومات بحجم A4.

تأكد من كتابة اسمك ورقم هاتفك وصندوق البريد والإمارة على الظرف، وإرسال الطلبات إلى صندوق بريد 250919، دبي – الإمارات العربية المتحدة. يمكنك أيضًا الإرسال عبر البريد الإلكتروني : [email protected]

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وسيدخل هزاع المنصوري التاريخ عندما يسافر إلى محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق من هذا العام، ليصبح أول رائد فضاء إماراتي يقوم بذلك.

وستشهد المهمة التي ستستغرق ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولية انطلاق المنصوري على متن مركبة فضائية من طراز Soyuz-MS 15 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في شهر سبتمبر وسيعود إلى الأرض على متن مركبة الفضاء Soyuz-MS 12.

بدأ المنصوري كواحد من 4،022 مرشحًا على أمل أن يصبح أول رائد فضاء إماراتي في الفضاء في عام 2017. وبصفته أول رائد فضاء عربي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية، سيقدم جولة باللغة العربية، حيث سيشرح المكونات من المحطة والمعدات على متن المركبة.

كما سيجري تجارب مراقبة الأرض والتصوير، والتفاعل مع المحطات الأرضية، وتبادل المعلومات، وكذلك توثيق الحياة اليومية لرواد الفضاء في المحطة، وفقًا لموقع MBRSC.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة وتفاصيل حول كيفية المشاركة، يرجى زيارة mbrsc.ae/sendtospace