كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على فندق باراماونت الجديد في دبي

أحدث فندق من فئة الخمس نجوم في دبي تم تصميمه لجذب السكان والسياح على حد سواء، وهو فندق باراماونت الجديد في الخليج التجاري وهو امتداد لنمط الحياة لـ Paramount Pictures المشهورة عالميًا.

من الواضح أن الفندق سيكون تحت عنوان سينمائي وسوف ينظم سلسلة من التجارب الديناميكية والحسية في مواقع المدن والمنتجعات في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للعلامة التجارية، ستوظف نفس عملية الإنتاج التي تمت تجربتها واختبارها والتي تتقنها شركة Paramount Pictures في استديوهاتها، لتوجيه وتصميم تفاصيل تجربة الضيافة العالمية، بحسب موقع esquireme.

ويضم الفندق أكثر من 800 غرفة وجناحًا مختلفًا – مصنفة في “غرف الاستوديو والمناظر الطبيعية والمسرح”.

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وهناك أيضًا غرف خاصة لعرض إنتاجات Paramount تتسع لنحو 140 شخصًا، بالإضافة إلى منصة بلياردو وسبا وجيم وأجنحة مشتركة وعدد من خيارات الطعام والشراب المختلفة.

ويتضمن البرج المكون من 69 طابقًا مشاهد خلف الكواليس لم يسبق له مثيل من أفلام Paramount الكلاسيكية، وسيجلب أسلوب حياة كاليفورنيا، وسحر هوليوود إلى دبي.

وستطلق العلامة التجارية أيضًا أسماء مستوحاة من الأفلام على موظفيها، حيث سيُطلق على موظفي الفندق اسم “Paramount Cast”، وأعضاء المجلس التنفيذي هم “المنتجون التنفيذيون”.