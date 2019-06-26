الامارات | تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات المترو

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات المترو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنها بصدد تغيير موقع عربات النساء والأطفال في قطارات المترو الحالية، وسيستغرق شهرين، حيث يتضمن إزالة جميع الملصقات من هذه العربات خلال ساعات الصيانة، من مواقعها الحالية بجانب المقصورة الذهبية، إلى الموقع الجديد في آخر مقصورة القطار على الجانب الآخر، على أن يتم الانتهاء من التغيير الكلي لمواقع عربات النساء والأطفال في نهاية شهر أغسطس.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات في المؤسسة، محمد يوسف المظرّب: «نولي اهتماماً بالغاً براحة ركاب مترو دبي، خصوصاً فئة النساء والأطفال، لذا فقد أطلقت المؤسسة حملة ميدانية لتطبيق هذه المبادرة الرامية إلى تناسق عربات النساء والأطفال مع عربات المترو في القطارات الجديدة».

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وأوضح أن الخطة التوعوية، التي أطلقتها الهيئة شملت ثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في إبلاغ ركاب المترو بتغيير موقع عربة النساء والأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإرشادية، وتخصيص موظفين إضافيين بالمحطة في حال وجود أي استفسارات لديهم، وإرشادهم للمقصورات المخصصة لهم، وتتمثل المرحلة الثانية في وضع ملصقات ولوحات على أرضيات وبوابات رصيف المحطة لتوجيه النساء والأطفال إلى الموقع الجديد، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في الإعلان عن انتهاء تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات مترو دبي الحالية.

واختارت هيئة الطرق والمواصلات تنفيذ نقل عربة النساء والأطفال خلال الفترة المذكورة، نظراً إلى زيادة الإقبال على استخدام تلك الفئة للمترو في العطلة الصيفية.