الامارات | الحبس عامين لـ 3 متهمين بسرقة مجوهرات وساعات بـ 22 مليون درهم من فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس عامين لـ 3 متهمين بسرقة مجوهرات وساعات بـ 22 مليون درهم من فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس ثلاثة زائرين تشيليين عامين والإبعاد بتهمة السطو على الفيلات، وسرقة ساعات ومجوهرات وأغراض ثمينة منها بدلة رجالية مرصعة بالألماس، وقدرت المسروقات من فيلا واحدة بنحو 22 مليون درهم.

وأقر المتهم الأول بأنه حضر إلى الدولة مع المتهمين الآخرين، واستأجروا مركبة من المطار وتوجهوا إلى منطقة تلال الإمارات ثم حددوا إحدى الفيلات، بعد أن لاحظوا أنها من دون سور ويمكن دخولها من الخلف عبر سلم خارجي يؤدي إلى شرفة في الطابق الأول، ووزعوا الأدوار في ما بينهم ثم انصرفوا وعادوا مساء، ودخل مع زميله بعد ارتداء قناعين، فيما ظل المتهم الثالث يراقب المكان من الخارج.

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وقال المتهم إنه اتجه لكسر باب الشرفة، لكنه فوجئ بأنه كان مفتوحاً فدخلا إلى الفيلا، ثم أغلقا الباب خلفهما حتى لا يدخل أحد آخر، وسرقا ساعات يد فخمة ومجوهرات ثمينة من الذهب والألماس، ونظارات نسائية وحقائب يد، ثم فرا من الفيلا بالطريقة ذاتها، وتوجها إلى مكان انتظار صديقهما الثالث وتوجهوا إلى الفندق الذي نزلوا فيه بمنطقة ديرة، لكنهم فوجئوا بشرطة دبي تلقي القبض عليهم باستقبال الفندق في اليوم التالي.

وذكر صاحب الفيلا التي تعرضت للسطو أن فيلته مكونة من غرف كثيرة وقاعة سينما ونافورة ومسبح، لافتاً إلى أن أحد موظفيه ذهب للتدقيق على حالها، فاكتشف أن الأغراض مبعثرة في غرفتين فتوجه مع زوجته إلى هناك وصدما من الوضع واتصلا بالشرطة التي اكتشفت أن المتهمين سرقوا 14 ساعة ثمينة تخص زوجته، يزيد ثمنها على خمسة ملايين درهم، وحقائب نسائية يقدر ثمنها بنحو 60 ألف درهم، ومجوهرات تقدر بنحو 16 مليون درهم، بالإضافة إلى أغراض أخرى منها فصوص ألماس، ومبالغ عملات مختلفة، لافتاً إلى أن قيمة المسروقات تصل إلى نحو 22 مليون درهم، كما أنه لا يعرف تفاصيل بقية المسروقات إذ لم يستطع حصرها لأنها كثيرة، فقد سرق اللصوص كل ما وقعت عليه أيديهم حتى شراشف السرير التي تقدر قيمتها بنحو 800 دولار.

وقال شاهد من شرطة دبي إن العصابة استهدفت الفيلا، حينما رأى أفرادها سيارات فارهة تقف أمامها، وعدم وجود أشخاص بداخلها، لافتاً إلى أنهم دخلوا الفيلا بسهولة عبر السلم الخلفي، وتوجهوا إلى صالة علوية وسرقوا محتويات الغرف من مجوهرات ومبالغ مالية، بعد كسر الأدراج، ثم خرجوا من الفيلا، عن طريق النافذة ودخلوا إلى جناح آخر بها، وسطوا على محتوياته، ومنها بدلة مرصعة بالألماس.