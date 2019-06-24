ختام مهرجان تطوان للشعر العربي برعاية حاكم الشارقة



اختتمت فعاليات مهرجان تطوان للشعر العربي الدورة الثالثة مساء الأحد تحت رعاية الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة ، ونظمه بيت الشعر في تطوان بالمغرب ، بحضور سعادة الأستاذ عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ، الأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والأستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة . بدأت فعاليات المهرجان بلقاء مع الشاعر عبدالكريم الطب وقراءات شعرية شارك فيها: عبدالكريم الطبال، ياسين عدنان، دنيا الشدادي، محمد العربي غجو، وقدمتها فاطمة الميموني.

أما الفترة المسائية التي أقيمت في حديقة بيت الشعر، التي شهدت أمسية شعرية شارك فيها: محمود عبد الغني، فاطمة الميموني، إسماعيل عاللي، نوفل السعيدي، من تقديم محمد العربي غجو، بعدها تم

الإعلان عن جائزة الديوان األول للشعراء الشباب.

وكانت فعاليات اليوم الثاني في يوم السبت 22 يونيو 2019 قد نظمت بمدرسة الصنائع والفنون الوطنية بلقاء للفنانة أميمة الخليل حاورها حسن نجمي، تالها ندوة بعنوان »نقد الشعر في المغرب« بمشاركة النقاد:

عز الدين الشنتوف، محمد آيت لعميم، حورية الخمليشي، سفيان الماجدي، الفترة المسائية لليوم نفسه وحاورها نجيب خداري، إضافة الإفتتاح معرض »معلقات تشكيلية« بمشاركة تضمن مع أسمهان عمور

50 فناناً، بعدها بدأت أمسية شعرية بعنوان »شعراء مغاربة.. أصوات ولغات« بمشاركة: نهاد بن عكيدا،

حياة بوترفاس، جمال الدين بن حيون، أحمد مغارة، منير السرحاني، وقدمها حسن مرصو .