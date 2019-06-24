الخطوط الجوية التركية و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي"، الأعضاء في تحالف "ستار ألاينس"، يوسعان...









أعلنت الخطوط الجوية التركية و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي"، شركتا الطيران الأكبر في كل من بلديهما تركيا وبولندا، اليوم توسيع اتفاقية الرمز المشترك التي تجمعهما عبر وجهات إضافية من شبكة وجهات الخطوط الجوية التركية و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي".

من خلال هذه الشراكة الموسعة، ستضيف الخطوط الجوية التركية و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي" رموزهما إلى الرحلات التالية إضافة إلى مسار إسطنبول – وارسو:

من وراسو

من إسطنبول

كاركوف

أنقرة البحرين

غدانسك

إزمير بيروت

شتشين

أضنة بغداد

بوزنان

أنطاليا دبي

فروتسواف

دالامان الكويت

كاتوفيتسه

عمان بودابست

جيشوف

القاهرة جوهانسبرغ

وقال بلال إكشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية التركية: "بوصفنا الخطوط الجوية التي تسافر إلى أكبر عددٍ من الدول في العالم، يسعدنا أن نضيف وجهاتٍ جديدة إلى اتفاقية الرمز المشترك مع ‘الخطوط الجوية البولندية إل أو تي‘. جمعتنا لوقتٍ طويل علاقة وتعاون مفيد للطرفين مع ‘الخطوط الجوية البولندية إل أو تي‘، ونعتقد أن هذا التوسع سيحسن علاقاتنا الجيدة أصلاً وينقل تعاوننا التجاري إلى مستوى جديد. مع تقديم رحلاتٍ مشتركة في بولندا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيستمتع ركابنا بالمزيد من بدائل السفر عبر الرحلات المتكاملة. ويسعدني أن أستغل هذه الفرصة لأشكر السيد ميلتشارسكي وفريقه وفريقنا على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الاتفاقية. لا شك أن هذه الاتفاقية ستساعد أيضاً على زيادة الروابط التجارية والسياحية بين بلدينا".

ستوفر هذه الرحلات المشتركة رحلات اتصال ملائمة للعملاء الذين يغادرون إسطنبول، أكبر المدن التركية ومحطة رحلات الطيران الهامة عالمياً، إلى وارسو وسواها.

ومن جانبه، قال السيد رافال ميلتشارسكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في "الخطوط الجوية البولندية إل أو تي": "نحن سعيدون جداً باتفاقية توسيع الرمز المشترك الموقعة مع الخطوط الجوية التركية، والتي نرجو أن تعزز التعاون الذي يجمعنا وفوائده المتبادلة بين الطرفين. تُعتبر ‘الخطوط الجوية البولندية إل أو تي‘ إحدى أكثر النواقل الجوية نمواً بشكل كبير في وسط وشرق أوروبا. في السنوات الأخيرة، حققنا أداءً مذهلاً ونمواً ثابتاً لأعمالنا. وستساعدنا الخطوط الجوية التركية على توسيع شبكة مسارات ‘الخطوط الجوية البولندية إل أو تي‘ وتتيح العديد من الوجهات الجديد الجذابة لركابنا، كما ستحسن رحلات الاتصال وتجربة السفر على مسارات الرمز المشترك الموجودة خارج إسطنبول، مثل أنقرة أو القاهرة أو عمان. واضعين هذا الأمر في الاعتبار، أود أن أعبر عن امتناني للسيد بلال إكشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية التركية، وفريقه على التعاون البناء والناجح".

وسيستمتع الركاب برحلات اتصال محلية ودولية من إسطنبول، وبفضل ترتيب الجداول الزمنية المتكامل بين الناقلين والأثر المتبادل للاتفاقية، سيُتاح لعملاء كل من شركتي الخطوط الجوية الاستمتاع باتصال سلس في مقرّيهما.

إضافة إلى ذلك، سيستفيد ركاب "الخطوط الجوية البولندية إل أو تي" والخطوط الجوية التركية من تجميع الأميال والاستفادة منها ضمن برنامجي الولاء الخاصين بهما، "مايلز أند مور" و"مايلز أند سمايلز"، على كافة الرحلات الخاصة بالشركتين.

وتصل حالياً الخطوط الجوية التركية، التي تسافر إلى بلدان ووجهات دولية أكثر من أي خطوط جوية أخرى في العالم، إلى أكثر من 300 وجهة دولية للركاب والشحن بالمجمل، في 124 بلداً. أما "الخطوط الجوية البولندية إل أو تي"، بعد أن حققت مؤخراً رقماً قياساً من خلال نقلها 9 ملايين مسافر في 2018، توفر سفراً ملائماً ضمن مساراتها البالغة 111 مساراً عالمياً، بما في ذلك رحلات الاتصال المباشرة لمسافات طويلة تصل إلى الولايات المتحدة، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والهند، وسيريلانكا.



الخطوط الجوية التركية.

المكتب الإعلامي