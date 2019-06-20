شركة ITL World حصلت على جائزة "سوبر براندز" للعام الثالث على التوالي

فازت شركة ITL World االرائدة في منطقة الخليج العربي والهند في مجال إدارة السفريات بجائزة "سوبر براندز" (Superbrands) للعام الثالث على التوالي.

يُذكر أن "سوبر براندز" هي منظمة مستقلة متخصصة بتقييم العلامات التجارية، وقد كرّمت ITL World لجودة خدماتها الاستثنائية وموثوقيتها العالية وتميّزها في أسواق العمل والمستهلكين، مع بعض من العلامات التجارية الأخرى الأقوى في دولة الإمارات، وذلك خلال حفل رائع أقيم ليلة أمس في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور صدّيق أحمد، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة ITL World: "هذا التكريم خير دليل على جودة خدماتنا العالية التي يوفرها فريقنا من الموظفين لجميع فئات العملاء. وليست الجائزة تقديراً لما نبذله من جهود فحسب إنما هي تعزز أيضاً مصداقيتنا وتشجعنا على تمتين مكانتنا والتوسع في السوق العالمي".

يتألف مجلس منظمة "سوبر براندز" المسؤول عن وضع لائحة بأسماء الفائزين من أشخاص يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال الأعمال وبمعرفة تامة ومعمّقة بالأسواق المحددة في بلد معيّن وبمنهجيات العمل. وحدها العلامات التجارية التي تكسب أعلى عدد من النقاط وتحصل على مستوى التقدير الذي يحدده هذا المجلس تفوز بجائزة "سوبر براندز".

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"يحمل فوزنا بجائزة "سوبر براندز" رسالة قوية. وبإمكان الموظفين الشعور بالفخر للعمل معنا كما أنّ جهات العمل المعنية يمكنها الوثوق بنا والاعتماد علينا لتنجح في عملها. إنه إنجاز جماعي مميز جداً وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع عملائنا وشركائنا وأفراد فريقنا. فمن دون جهودهم الحثيثة ودعمهم، لما كان هذا الإنجاز ممكنا".

انطلقت شركة ITL World بأعمالها في العام ١٩٩٨. ومنذ ذلك الحين، أحدثت تغييرات جذرية كثيرة في قطاع السفر. فمن المرتبة الخامسة التي تحتلها كواحدة من بين أقوى شركات السفريات في الشرق الأوسط إلى شراكتها الاستراتيجية والحصرية مع مجموعة Global Travel Conglomerate الحاصلة على الجوائز وصولاً إلى قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء بنسبة عالية (٩٥ بالمئة في السنوات العشر الماضية في بلدان الخليج)، يبقى التزام الشركة بالتفوق والتميّز ثابتاً ومتيناً.