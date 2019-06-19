نهيان بن مبارك يستقبل حاكم عام انتيغوا وبربودا ووفداً طلابياً

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه أمس، الجنرال رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وباربودا الصديقة والوفد المرافق.

وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية، وسبل تطويرها والانتقال بها إلى آفاق جديدة.

كما استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصر معاليه أمس، وفداً طلابياً من مدارس الإمارات الوطنية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن مدارس الإمارات الوطنية قدمت نموذجاً رائداً في مجال التعليم وعملية إعداد قادة المستقبل وطلبة مسؤولين ومنفتحين على العالم. وحضر اللقاء أعضاء من مجلس إدارة «مدارس الإمارات الوطنية» والهيئة الإدارية وممثلون عن الطلبة خريجي عام التسامح من مدارس الإمارات الوطنية.

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