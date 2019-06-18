حاكم دبي يشكل مجلس أمناء جامعة "محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم "23" لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جامعة "محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية" برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويضم المجلس كلاً من: الدكتورة رجاء عـيسـى القرق، نائباً للرئيس ومعالي عبدالرحمن محمد العويـس ومعالي حميد محمد القطامي وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني وسعادة الدكتور عبـدالله محمد الكرم والدكتور عامر أحمد شريف والبروفيسور إيان أندرو جرير والدكتور علوي الشيـخ علي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

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يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.