"روضة" تستعد للسفر للعلاج في أميركا خلال أيام

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن والد الشابة المواطنة روضة عبدالله المعيني، أن ابنته حصلت على الموافقة للسفر للعلاج في مركز تخصصي لإعادة التأهيل في ولاية شيكاغو الأميركية، وهو واحد من أفضل المراكز العالمية التخصصية في مجال تأهيل المخ والأعصاب.

وقال المعيني، لـ«الاتحاد»: تم الحصول على تأشيرة السفر، ويتم الترتيب حالياً للسفر في غضون أيام معدودة، وسيكون السفر خلال أيام على متن طائرة إسعاف خاصة، مجهزة بطاقم طبي مكون من طبيب وممرضة، يرافق ابنتي إلى المركز، وسيكون مرتبطاً باستقرار الحالة الصحية لروضة.

وتكفل ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج الشابة المواطنة روضة المعيني في الخارج وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحالة.

وأكد المعيني أنه خلال الفترة الماضية تواصلت الجهات المختصة معه ومع المركز التخصصي المناسب في أميركا، وعملت تلك الجهات على تسهيل الإجراءات اللازمة سواء للسفر أو اختيار الجهة الطبية الأفضل بما يتناسب مع حالة ابنته.

ونوه المعيني بالاهتمام والدعم الكبير الذي تلقته ابنته وأسرته من القيادة الرشيدة والجهات الصحية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة. وذكر المعيني، أن حالة ابنته مستقرة في الوقت الراهن، حيث تتلقى العلاج من فريق طبي متكامل في أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة أبوظبي، إلا أنها تعاني بعض الأوقات من عدم استقرار حالتها الطبية، حيث تتعرض أحياناً لزيادة ضربات القلب وحدوث تشنجات في الأطراف.

وأشار المعيني، إلى أنه يتم حالياً المتابعة مع المحامي، الذي تم توكيله لتولي إجراءات التقاضي في القضية التي رفعتها الأسرة ضد الطاقم الطبي الذي أجرى جراحة تعديل انحراف حاجز الأنف، ودخلت على إثرها ابنته في غيبوبة وتعرضت لتلف شديد في المخ وعدم الحركة، موضحاً أن القضية الآن تنتظر مرحلة العرض على النيابة العامة في دبي.

وأكد المعيني أن الأسرة اختصمت أيضاً المنشأة الطبية التي أجريت فيها العملية الجراحية لابنته، حيث تعرضوا إلى نوع من التضليل والخداع، حيث أجريت العملية في عيادة متواضعة طبياً، ولا تتوافر فيها كل التجهيزات اللازمة، بدلاً من المركز الطبي الذي تم مقابلتهم فيه، ما جعلهم يعتقدون أن ابنتهم ستجري الجراحة في هذا المركز المجهز بأفضل الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

وأكدت إحدى أقارب الشابة روضة، أن الطاقم الطبي المزمع أن يرافقها في رحلتها إلى ولاية شيكاغو سوف يقوم بزيارة روضة في غضون يومين للاطلاع على حالتها والتواصل مع أسرتها، وتوضيح الإجراءات والخدمات التي سيتم توفيرها في الطائرة الطبية الخاصة التي ستنقل روضة إلى أميركا.