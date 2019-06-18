وكيل وزارة الدفاع يحضر افتتاح "معرض باريس للطيران"

حضر سعادة مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق أمس الإثنين، افتتاح فعاليات "معرض باريس للطيران 2019" الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء في العالم.

ويستمر المعرض - الذي افتتحه رسمياً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - حتى 23 يونيو الجاري، في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس.

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وقام سعادة مطر سالم الظاهري بجولة تفقدية في المعرض شملت عدداً من أجنحة ومنصات الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الجوية الدفاعية، وتعرف خلالها على أحدث ما قدمته كبرى الشركات من المعدات والأجهزة والصناعات الجوية والفضائية.

وأشاد سعادته بالمشاركة الدولية الواسعة، التي تميز بها المعرض هذا العام في نسخته الـ 56، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات المعرض ومستوى التنظيم.