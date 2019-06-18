خلال رد تسلمه "الوطني الاتحادي".. "البنية التحتية": تنفيذ 370 كيلومتراً من الطرق الداخلية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة قامت بتنفيذ أكثر من 370 كيلومتراً من الطرق الداخلية في المناطق الشمالية، منها 305 كيلومترات من الطرق الداخلية من خلال مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، في المناطق الشمالية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال رد كتابي تسلمه المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً على سؤال، حول ما يتم تنفيذه من جهود وإجراءات مبذولة من قبل وزارة تطوير البنية التحتية لتعبيد الطرق والانتهاء منها في المناطق السكنية الجديدة في بعض إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم ضمن اختصاصاتها بربط المجمعات السكنية الكبيرة بالطرق الاتحادية، كما تقوم بتنفيذ وصلات الطرق المؤدية للمباني الاتحادية والطرق ذات الأولوية، ضمن جهودها التي تهدف إلى تقديم خدمات الطرق للمواطنين، بما يحقق مستلزماتهم واحتياجاتهم ويسهم في وصولهم إلى مناطقهم السكنية ضمن الطرق المتوائمة مع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الحكومات المحلية لحصر الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطرق الداخلية ورفعها للجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لبرمجة تنفيذها طبقاً للميزانيات المرصودة لهم.

ووفقاً للجدول الذي أرفقته وزارة تطوير البنية التحتية للرد على السؤال، انتهت الوزارة خلال العام الجاري من إنشاء طرق داخلية في منطقة مدينة الشهداء بأم القيوين، كما نفذت مجموعة من إنشاءات الطرق الداخلية في مناطق شعم، وبطين السمر، برأس الخيمة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء طرق داخلية في منطقة الرقايب بعجمان العام الماضي، كما قامت بالتنسيق مع لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء مداخل ومخارج ومواقف للسيارات في عدد من المدارس برأس الخيمة، إضافة إلى إنشاء وصلة طريق لمجمع زايد التعليمي بمنطقة قطاة في الشارقة خلال العام الجاري. وكانت الجلسات الماضية التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي شهدت موافقة أحمد يوسف النعيمي، عضو المجلس، على تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه حضورياً، بعد عدم اكتفائه بالرد الكتابي، بهدف الاستيضاح عن الإجراءات والجهود التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن الذي من شأنه تسليط الضوء على أعمال الوزارة في الطرق الداخلية والمبادرات المستقبلية.