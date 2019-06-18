إصابة 5 شباب بحروق داخل مركبة بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أصيب خمسة شباب، من جنسيات مختلفة، بحروق متنوعة، حيث كانوا متواجدين داخل مركبة في موقف خاص بأحد الأبراج السكنية بمنطقة المجاز 2 في الشارقة، واشتعلت النيران داخل المركبة.

وقامت سيارات الإسعاف الوطني بنقل المصابين للمستشفى، حيث يخضعون حالياً للعلاج إثر تعرضهم لحروق متنوعة ومتفاوته، والقيام بفحوصات متنوعة للاطمئنان على صحتهم ومتابعتهم لعدة أيام، وفحصهم طبياً.

وتلقت غرفة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة بلاغاً بالواقعة، نحو الساعة التاسعة من مساء أول أمس، بوقوع حريق في برج سكني، وبالانتقال للموقع من خلال تحريك سيارات الإطفاء من مركزي الميناء والنهدة، تبين احتراق المركبة داخل موقف للسيارات في الطابق الخامس.

وتعاملت فرق الإطفاء مع الحادث، حيث تمت السيطرة على النيران في المركبة المحترقة ومنع انتشارها للمركبات المتواجدة في المكان، مع نقل المصابين للموقع.

وأحيل ملف الواقعة لمركز شرطة البحيرة للمتابعة، للتعرف على دوافع وجود الشباب داخل المركبة والأسباب التي أدت للحريق، وتحديد ما إذا كان الحريق ناجماً عن استنشاقهم للغاز المستخدم في تعبئة الولاعات من عدمه، والذي يتفاعل حال إغلاق النوافذ وامتلاء المركبة بالغاز، وبالتالي يحدث الانفجار بفعل كثافة الغاز والضغط الناتج عن اشتعاله.