إصدار كتاب عن النباتات العشبية المحلية في الدولة

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي كتاباً، باللغتين العربية والإنجليزية، بعنوان «النجيليات والسعديات والرصليات في دولة الإمارات العربية المتحدة» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

ويستعرض الكتاب الأنواع الشائعة من الأعشاب والنباتات العشبية المحلية والمستوطنة والمُدخلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يستعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعشاب تضم 84 نوعاً.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة – أبوظبي: لطالما كانت دراسة الأنواع النباتية والمحافظة عليها جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا، فمع وجود 58% من النباتات البرية في الدولة في إمارة أبوظبي، فتتولى «الهيئة» توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية عبر شبكة زايد للمحميات الطبيعية. وتعتبر الأعشاب والنجيليات عنصراً أساسياً في المساحات الخضراء المنتشرة بالمناطق العمرانية والنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلعب دوراً مهماً في المحافظة على بيئتنا من خلال احتجاز الكربون وتقليل معدل تآكل التربة وتثبيت الكثبان الرملية. وتنتشر الأعشاب على طول الشواطئ البحرية وعلى الكثبان الرملية الساحلية والسهول الحصوية، وحتى على الكثبان الرملية الكبيرة المتشكلة على قمم الجبال.

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