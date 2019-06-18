%27 نسبة إنجاز مشروع طريق أم لفينة

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق أم لفينة بلغت 27%، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية الربع الأخير من العام المقبل 2020.

وأوضحت الدائرة لـ«الاتحاد» أن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وتقدر تكلفته المالية بمبلغ 1,173 مليار درهم، يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في خطة النقل البري الشاملة للعاصمة أبوظبي وهو جزء مكمل لرؤية وتخطيط دائرة النقل، سعياً إلى شبكة طرق تتسم بالكفاءة والاستدامة لمواكبة النمو السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي في كافة القطاعات. وبينت الدائرة أن الطريق يربط شارع الشيخ زايد بن سلطان من تقاطع شارع ظفير إلى جزيرتي أم لفينة والريم، ويتضمن المشروع إنشاء طريق بطول 10.5 كيلومتر، كما يتضمن 5 جسور، وأعمال طرق، منها 4 كيلومترات فوق الماء.

وأفادت الدائرة بأن المشروع سيُنفذ على جزأين في آنٍ واحد، حيث يتضمن الجزء الأول إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، لمسافة 6.5 كيلومتر، بدءاً من جزيرة الريم مروراً بجزيرتي أم لفينة الشمالية والجنوبية، وثلاثة جسور فوق القنوات المائية للحفاظ على الحركة الملاحية. في حين يتضمن الجزء الثاني من المشروع، إنشاء طريق بطول 4 كيلومترات فوق الماء ومناطق أشجار القرم لربط جزيرة أم لفينة الجنوبية مع شارع الشيخ زايد بن سلطان عبر تقاطع رئيس لتسهيل حركة المرور بكل الاتجاهات، وبناء جسرين لعبور القنوات المائية.

كما يشمل المشروع إنشاء مسارات مخصصة لحركة المشاة وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن مرافق خدمية وأماكن لتأجير الدراجات الهوائية وغيرها من الخدمات والإضافات التجميلية ليصبح المشروع متكاملاً بخدماته ومرافقه.

وأكدت الدائرة أن المشروع طريق أم لفينة يخدم الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية ما بين المشاريع التطويرية مثل جزيرة الريم وجزيرة الماريا وجزيرة أم لفينة وشارع الشيخ زايد بن سلطان، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية القصوى للطريق إلى 6000 رحلة في الساعة بكل اتجاه، كما سيقلل الضغط على شبكة الطرق الحالية، خاصة على شارع الشيخ زايد بن سلطان بتوفير بديل للحركة المرورية من وإلى جزيرة الريم والماريا وجزيرة أم لفينة مستقبلاً، وسيعمل المشروع على تحقيق أهداف خطة أبوظبي.