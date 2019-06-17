الامارات | بلدية دبي تلغي شرط الموافقات المسبقة لتراخيص البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تلغي شرط الموافقات المسبقة لتراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت إدارة تراخيص البناء في بلدية دبي شرط الحصول على موافقات، وعدم ممانعة مسبقة، لطلبات ترخيص البناء، حيث تم وضع جميع الاشتراطات البنائية والفنية لجميع الجهات المعنية بتراخيص البناء، ضمن نظام دبي لتراخيص البناء «دبي بي بي اس».

وأكد تعميم وزعته الإدارة على المكاتب الهندسية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة أن الإجراء يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها البلدية للتسهيل على المتعاملين، وتحسين بيئة العمل في قطاع البناء والتشييد، وتنفيذاً لتوصيات لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار التعاون والتنسيق مع الدوائر والهيئات التي لديها اشتراطات بنائية خاصة.

وطالب التعميم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات بالتزام المتطلبات والاشتراطات، حسب نوع المبنى واستعماله، وتقديم تراخيص البناء مباشرة من خلال النافذة الموحدة لتراخيص البناء، دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي جهة.

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يذكر أن نظام دبي لتراخيص البناء هو نظام إلكتروني صمم ليقدم خدمات تراخيص المباني والمعاملات المرتبطة بها، ويمكن استخدامه من خلال أي متصفح إنترنت، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

تبنّى 398 حيواناً عبر «أليف»

أفادت بلدية دبي بأن عدد الحيوانات الأليفة التي تم تبنيها منذ إطلاق تطبيق «أليف» عام 2015 حتى الآن بلغ 398 حيواناً.

وأكدت البلدية في إحصائية حديثة، أن باب تبني تربية الحيوانات الأليفة في دبي مفتوح للجنسين، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، مشيرة إلى أنها وفّرت خدمة تبني الحيوانات الأليفة، من خلال تطبيق أليف، لإيجاد بيئة مناسبة لرعايتها. وأشارت البلدية إلى أن تطبيق «أليف» يعد منصة لأصحاب الحيوانات الأليفة، لتحسين خدمات التسجيل، والتبني، والعناية بالحيوانات في دبي، ويوفر معلومات عن الحيوانات الأليفة، ويسهل عمليات التسجيل، وعلاج الحيوانات الأليفة من خلال عيادة بلدية دبي، كما يوفر رؤية شاملة عن الأماكن ذات الأهمية لأصحاب الحيوانات الأليفة، عبر الخارطة الخاصة بالتطبيق، الذي يشكل منصة موحدة وشاملة للتبني. ولفتت إلى أن التطبيق يسهل عملية البحث عن الحيوانات المفقودة، والحيوانات التي وجدت والحيوانات الشاردة، ويوفر بيانات موثوقة عن أصحاب الحيوانات الأليفة.