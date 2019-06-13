محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، في قصر الوطن صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لماليزيا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للسلطان عبدالله السلطان أحمد شاه.

بعدها، صافح جلالته مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لملك ماليزيا.

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وكان في الاستقبال: معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة طيران الرئاسة والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

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كما كان في الاستقبال: معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة خالد الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا وعدد من ممثلي مجالس الشباب في الدولة.