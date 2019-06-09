كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انتسبت 4 شقيقات للدراسة في جامعة نيويورك أبوظبي؟

بالنسبة لمعظم الطلاب الذين ينتقلون للدراسة في الخارج، تشكل الجامعة فرصة للاستقلال بحياتهم بعيدًا عن الأسرة – ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة لأربع شقيقات من ليتوانيا انتهى بهن الحال للدراسة معًا في جامعة نيويورك أبو ظبي (NYUAD) في تجربة فريدة من نوعها.

وتقول لورا كاربوسكايت، 22 سنة، وثاني أكبر الشقيقات بين المجموعة “لم نخطط لذلك مسبقًا، لقد نجحنا جميعًا في الوصول إلى الجامعة نفسها هنا في جامعة نيويورك أبوظبي، لقد قدموا لنا أفضل عرض من جميع الجامعات التي بحثنا فيها، وقد قرر كل واحدة منا في النهاية أن هذا سيكون الخيار الأفضل لنا”.

وأضافت: “لقد ساعد في هذا بالتأكيد كثيرًا معرفة أن لديك عائلة حولك، ولأننا أخوات كنّا على صلة قوية مع بعضنا البعض حتى قبل مغادرتنا إلى الجامعة، إنه شعور عظيم أن تعرف أن لديك أخواتك الذين يمكنك الاتصال بهن دائمًا”.

وسينخفض عدد الشقيقات إلى ثلاثة في وقت قريب، حيث من المنتظر أن تتخرج الأخت الكبرى روتا، 24 عامًا، في عام 2019، بحسب صحيفة غلف نيوز.

وقالت روتا: “على الرغم من أنني متحمسة لدراساتي المستقبلية في جون هوبكنز SAIS، إلا أنني أشعر بالحزن لأنني أعلم أنه لن يكون لدي نفس دائرة الدعم من شقيقاتي من حولي”.

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وأضافت: “كان من الرائع وجود شقيقاتي الصغيرات من حولي، وعلى مدى السنوات الأربع شعرت كما لو أن هذا المكان كان منزلي مع شقيقاتي، لذلك أنا حزينة للمغادرة. سأكون دائمًا قادرة على العودة إلى جامعة نيويورك لزيارة شقيقاتي وأنا ممتنة لذلك”.

وقالت إيجل، البالغة من العمر 21 عامًا، إنها كانت مترددة في البداية في الانضمام إلى جامعة نيويورك لأن شقيقتيها الأكبر سنا كانتا تدرسان بالفعل هناك “لقد كنت مترددة في البداية لأن شقيقتاي كانتا هناك، ولكن بعد ذلك أتيحت لي الفرصة لزيارة الحرم الجامعي كجزء من أسبوع المرشحين للجامعة الذي غيّر تفكيري بشكل كلي. لقد كان قرارًا كبيرًا بالنسبة لي أن أنتقل إلى هنا، لكنني كنت أعرف أنه كان القرار الصحيح لأن شقيقاتي فعلن الشيء نفسه”.

ووصفت داليا، البالغة من العمر 19 عامًا، أصغر الشقيقات في المجموعة، وجود ثلاثة من شقيقاتها الأكبر سناً في الجامعة بأنه ميزة كبيرة، مضيفة أن ذلك ساعدها على تجنب الكثير من الصعوبات التي يصادفها الطلاب الجدد غالبًا عند التكيف مع بيئة جديدة.