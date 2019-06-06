الامارات | وفاة خليجي بحادث مروري في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خليجي بحادث مروري في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي رجل، عماني الجنسية، في حادث دهس، وقع ليلة عيد الفطر المبارك، في أحد طرق رأس الخيمة، ارتكبه شاب مواطن يبلغ ١٦ عاما، لا يحمل رخصة قيادة، لعدم بلوغه السن القانوني.

ونقل الضحية، البالغ ٥٠ عاما، بعد الحادث، الذي وقع في شارع العريبي بمدينة رأس الخيمة، إلى مستشفى صقر الحكومي، حيث وصل وهو في حالة حرجة .

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وأكد العقيد وليد كنفش رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل أن الفريق الطبي عمل على إنقاذ حياة الضحية، بإخضاعه للإنعاش القلبي والرئوي، دون جدوى، ليلفظ أنفاسه الأخير قبل الوصول إلى المستشفى.

وأوضح العقيد كنفش ، ان السائق سلم نفسه لشرطة رأس الخيمة في حوالي الساعة الواحدة والنصف، بعد أن فر من موقع الحادث في البداية.

وأكد العقيد كنفش أن سماح بعض أولياء الأمور لأبنائهم بقيادة المركبات قبل السن القانوني، دون حصولهم على رخصة القيادة، يكشف عن اللامبالاة رغم جهود المرور والشرطة في نشر ثقافة مرورية سليمة ناقلين تعازيهم لأسرة المتوفى وسائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته.

