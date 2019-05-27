الامارات | "نيابة أبوظبي" توجه بإغلاق حساب أحد "مشاهير التواصل" لتشبهه بالنساء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت النيابة العامة بأبوظبي، شرطة الجرائم الإلكترونية بإغلاق حساب أحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في تطبيق انستغرام، لتشبهه بالنساء وقيامه بتصرفاتهم، بصورة لا تعكس القيم والعادات التي تربى عليها شعب دولة الإمارات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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