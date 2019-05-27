الامارات | حمدان بن محمد يلتقي محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جدة، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وقد تبادل سموهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودَعَوَا الله، عز وجل، أن يعيده على قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين بالخير والسلام، وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والإنسانية.
وتجاذب سمو ولي عهد دبي وولي عهد المملكة العربية السعودية، خلال اللقاء، أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبيهما وقيادتَي البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها، للوصول بها إلى أعلى المستويات على كل الصعد، وفي شتى المجالات.
حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.
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