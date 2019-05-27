حمدان بن محمد يلتقي محمد بن سلمان

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جدة الليلة، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وتبادل سموهما التهنئة بالشهر الفضيل، ودعيا الله عز وجل أن يعيده على قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بالخير والسلام وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والانسانية.
وتجاذب سمو ولي عهد دبي وسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال اللقاء، أطراف الحديث حول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع شعبيهما والقيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها للوصول بها إلى أعلى المستويات على كل الصعد وفي شتى المجالات.
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وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.
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