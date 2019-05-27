الامارات | منتدى الإعلام الإماراتي يطالب بتشريع يتماشى مع متغيرات المرحلة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام الإماراتي يطالب بتشريع يتماشى مع متغيرات المرحلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش متحدثون في الدورة الخامسة لمنتدى الإعلام الإماراتي، التي نظها نادي دبي للصحافة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «نقاش المئة إعلامي ومؤثر»، الرؤية المستقبلية للقطاع وما تتطلبه من خطوات تطويرية، واستعرضوا أبرز ملامح خارطة التطوير المأمولة ومخرجات المنتدى قيد البحث.

وأكدوا أن هناك حاجة ملحة لمراجعة قانون الإعلام الإماراتي الصادر قبل نحو أربعة عقود، وإصدار تشريع للإعلام يتماشى مع متطلبات المرحلة، وما تشهده من تطورات.وشارك في المنتدى الذي استمر لمدة يوم واحد، لفيف من الرموز الإعلامية الإماراتية والقيادات التنفيذية للمؤسسات التلفزيونية والإذاعية والصحافية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية وكُتَّاب الأعمدة وأبرز الصحافيين والمراسلين ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ونخبة من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في أكبر تجمع للإعلام المحلي.وأكدت قيادات الإعلام المحلي وجمع من المؤثرين، أن الإعلام الوطني ركن أساسي في تنفيذ استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في القطاعات كافة، فضلاً عن أنه إسهام رئيس في تسليط الضوء على إنجازات الدولة الوطنية وإيصال رسالة الإمارات الحضارية القائمة على التسامح والعطاء، إضافة إلى أن الإعلام الإماراتي خط الدفاع الأول عن المكتسبات الوطنية ودوره مركزي في إيضاح الحقائق ودحض الشائعات وكشف الحملات المغرضة.

وشددوا على أن منتدى الإعلام الإماراتي منصة مهمة في دفع مسيرة إعلامنا الوطني، مطالبين بتوافر المعلومة لتعزيز قدرة الإعلام على معالجة الحدث بأسلوب ناجح، وعدم الإفراط في الاهتمام بالوسيلة الناقلة، لأن ذلك أثّر على المضمون، والذي يعد أولوية مطلقة للمرحلة المقبلة.

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