الامارات | راشد النعيمي: الإماراتيون على «التواصل الاجتماعي» نقلوا رسائل معبرة عن قيم الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي: الإماراتيون على «التواصل الاجتماعي» نقلوا رسائل معبرة عن قيم الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، إن المؤثرين الإماراتيين على وسائل التواصل الاجتماعي لعبوا أدواراً اجتماعية مهمة ومتميزة، واستطاعوا نقل رسائل معبرة عن مبادئ وقيم وعادات وتقاليد دولة الإمارات.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقدم النموذج الأكبر في قدرة وصول المؤثر الإماراتي إلى العالمية، فهو القائد المُلهِم الذي وصل برسائله وقراراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى نطاق العالمية، وهو من أوائل المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في كل مجالات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «هل المؤثر الإماراتي مؤثر»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الاعلام الإماراتي الذي نظمه نادي دبي للصحافة في فندق «فور سيزونز»، أن وسائل التواصل الاجتماعي تبث صوت الإمارات إلى العالم، والمؤثر الإماراتي لديه بصمة واضحة وإيجابية في مجال العمل الخيري والإنساني، لذا يتعين عليه الالتزام بقيمنا ومبادئنا حتى يكون بحق سفيراً للدولة في الفضاء الرقمي والعالم الافتراضي.

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ورداً على سؤال من الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم الذي أدار الجلسة، حول دور المؤثر الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن المؤثرين الإماراتيين على وسائل التواصل الاجتماعي لعبوا أدوراً اجتماعية مهمة ومتميزة واستطاعوا نقل رسائل معبرة عن مبادئ وقيم وعادات وتقاليد دولة الإمارات، وهي رسائل تعبر عن القوة الناعمة للدولة، حيث استطاع هؤلاء المؤثرون الإماراتيون تقديم صورة رائعة للخدمات الإنسانية والعمل الخيري الذي تقوم به دولة الإمارات على مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تفوقت في بعض الأحيان على وسائل الإعلام التقليدية في نقل صورة رائعة عن الخدمات الإنسانية والأعمال الخيرية التي تقدمها دولة الإمارات، فضلاً عما نقلوه من رسائل مهمة وإيجابية عن تطور اقتصادنا القوي والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات. وأضاف أن المؤثرين الإماراتيين على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا بمثابة «مؤسسات إعلامية صغيرة» تسهم في نقل رسائل إيجابية عن الدولة وتبرز عناصر قوتها الناعمة، لكن يتعين أن يتم ذلك من خلال أطر موحدة واستراتيجية إعلامية واضحة ومبادئ ومُثل عُليا وميثاق شرف يلتزم به الجميع.

واتفق المشاركون في الجلسة على أن الإمارات لديها ثوابت وطنية يجب أن يلتزم بها المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أنه لا وجود لسقف إلا الثوابت الوطنية الأصيلة للدولة وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الراسخة، منوهين بما يقوم به المؤثرون الإماراتيون على منصات التواصل الاجتماعي وما يقدمونه من مساهمات متميزة في خدمة المجتمع الإماراتي.

نماذج ناجحة

تطرقت الجلسة لنماذج ناجحة من المؤثرين الإماراتيين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي باتت من أكثر المجالات التي تلامس الحياة اليومية للأشخاص وأعمقها أثراً، الأمر الذي بات يتطلب تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية الطامحة للوصول إلى التميز والعالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز المردود الإيجابي للمؤثرين الإماراتيين على منصات التواصل الاجتماعي.