رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماموكا باختادزه رئيس وزراء جورجيا. اقرأ أيضاً.. رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية

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