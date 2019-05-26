الامارات | 69 برنامجاً على بوابة التعليم الافتراضية يوفرها «أبوظبي التقني»

شكرا لقرائتكم خبر عن 69 برنامجاً على بوابة التعليم الافتراضية يوفرها «أبوظبي التقني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خمسة إنجازات حققتها البوابة التعليمية الافتراضية التي أطلقها، وتم اختيارها ضمن أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أن البوابة تضم 69 برنامجاً ودورة، ووصل عدد المستفيدين والمسجلين في النظام منذ إتاحته إلى أكثر من 1614 متعلماً، إضافة إلى 172 معلماً، و22 مقيماً.

وتفصيلاً، أوضح المركز، في تقرير أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي، الصادر أخيراً، أن البوابة التعليمية الافتراضية التي أطلقها لدعم التعليم المستمر، وتمكين الطلبة والمتدربين من الالتحاق بالفصول الدراسية الافتراضية، دون الاعتماد على الوقت والمكان، وفرت تفاعل المنتسبين لها مع أقرانهم من المتخصصين، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما تدعم البوابة برنامج «مهارات الإمارات» الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعليم التقني القائم على المهنة في صفوف الشباب الإماراتي، وذلك من خلال تنظيم المسابقات والفعاليات والأنشطة المهنية التقنية.

وأكد المركز أن البوابة توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل: التواصل الميسر، والتعلم عن طريق الهواتف الذكية، والاختبارات الإلكترونية، كما تم تطوير نظام البوابة بحيث يتبع نظام المؤهلات الوطنية والقابلية على تصميم المحتوى الإلكتروني، واستخدام وسائل الاتصال المرئية مثل الكاميرات والبرامج ذات الأبعاد الثلاثية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم وتبادل المعلومات.

وأشار المركز إلى أن التحدي الذي كان يواجهه تمثل في إمكانية إيجاد آلية للتدريب والتواصل بين المدربين والطلبة، وضمان جودة استخدام آلية لعمل الاختبارات والحصول على تقارير النتائج والأداء، لافتاً إلى أن بوابة التعليم المستمر والافتراضي، أسهمت بكثير من الإيجابيات والمبادرات والأنشطة المصاحبة لها، مثل إقامة ورش العمل، وطرح دورات تدريبية وافتراضية للمجتمع، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في دعم الأهداف الاستراتيجية والسعي نحو تطوير خدمات المركز، بالإضافة إلى تطبيق أفضل المعايير المحلية والعالمية في مجال التميز المؤسسي والوظيفي.

Advertisements

وحدد المركز خمسة أمور أسهمت بوابة التعليم المستمر والافتراضي في تحقيقها، شملت تطوير بوابة تعليم مستمر تمكن الطلبة والمتدربين من الدراسة عن بعد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج متخصصة لجميع شرائح المجتمع، وتطوير وسائل اتصال اجتماعية لتبادل المعلومات، وتوفير وسائل تعليمية مختلفة دون الاعتماد على الزمان والمكان، إضافة إلى دعم برنامج مهارات الإمارات الذي من شأنه رفع مستوى الوعي بالتعليم التقني والمهني، مؤكداً نجاح البوابة في توفير الجهد والوقت لتنفيذ البرامج من خلال أتمتة تنفيذ البرامج وتقييمها إلكترونياً، وإتاحة الوصول لمحتوى البرامج والدورات في أي وقت وأي مكان عن طريق الأجهزة الذكية.

وأشار المركز إلى أنه سيتم تعميم النظام على بقية الجهات الحكومية من خلال إنشاء حساب خاص للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الموجودة على البوابة التعليمية والافتراضية، للاستفادة منها للإعلان عن الدورات التدريبية الافتراضية الجديدة، واستقطاب المهتمين من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتوزيع نشرات عن البوابة التعليمية والافتراضية، بجميع تفاصيلها وخطة العمل المزمع القيام بها، بجانب عمل ورش تعريفية واستقطاب مقيمين متخصصين من خارج المركز.

3000 متدرب

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن تطويره نظاماً إلكترونياً لمعرفة آراء المتدربين في أداء مراكز التدريب، دون الحاجة لزيارات ميدانية متكررة، حيث أسهم النظام في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التواصل مع مراكز التدريب وتحسين مخرجاتها، وزيادة نسبة رضا المتدربين، وتقليل عدد المفتشين الميدانيين، إضافة إلى تقليل كلفة الخدمات، وقد أسهم في معرفة آراء أكثر من 3000 متدرب عن جودة التدريب في إمارة أبوظبي، وكان هناك إشادة بتحسنها الملحوظ.