الامارات | بالفيديو.. انفجار قدر ضغط بمنزل في الفجيرة اثناء اعداد السحور

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار قدر ضغط بمنزل في الفجيرة اثناء اعداد السحور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت كاميرات المراقبة المثبتة في منزل أحد المواطنين بالفجيرة لحظة انفجار قدر ضغط انثاء اعداد وجبة السحور، اذ كانت الخادمة خارج المطبخ لحظة الانفجار، بعد أن نجت من الاصابات البليغة التي كادت ان تودي بحياتها.
جدير بالذكر، أن "قدر الضغط"، يُستخدم لطهي الطعام، خاصة الذي يأخذ وقتاً طويلاً في القدر العادي، وتعتمد طريقة استخدامه على إغلاق كافة المنافذ لكيلا يخرج البخار منه، ما يُسرِّع من عملية نضج الطعام، ويأخذ عادة أقل من نصف المدة التي يحتاجها الطعام للنضج في القدر العادي.
وحذر دفاع مدني الفجيرة من ترك المطابخ دون تركيب جهاز كاشف الدخان ،مشيرين إلى أن المطابخ هي أكثر الأماكن في المنازل عرضة للحرائق في شهر رمضان الفضيل، لكثرة طهي الوجبات و السعي وراء انجاز الاكلات والوجبات أو نسيان ما يتم وضعه على موقد الغاز، أو نتيجة إهمال صيانة المعدات الكهربائية الموجودة في المطبخ وغيرها الكثير.
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