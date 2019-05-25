كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نوكيا 3.2 ونوكيا 1 بلس يصلان إلى الإمارات أصبح أحدث هاتفين ذكيين من نوكيا Nokia 3.2 و Nokia 1 Plus متاحان للشراء في الإمارات. ويبلغ سعر هاتف نوكيا 3.2 399 درهم لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، أما سعر نوكيا 1 بلس فهو 299 درهم. ويتوفر Nokia 3.2 في طراز اللون الأسود فقط، بينما يتوفر هاتف Nokia 1 Plus باللون الأزرق فقط. ويأتي Nokia 3.2 بحجم شاشة 6.26 بوصة مع دقة HD + ونسبة 19: 9. ويعد Nokia 3.2 واحدًا من أوائل هواتف نوكيا الذكية التي تأتي مزودة بشاشة من الدرجة الأولى، بحسب موقع nokiapoweruser. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوكيا 3.2 ونوكيا 1 بلس يصلان إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.