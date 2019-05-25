كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يدفع المستأجرون في دبي مقارنة بالعام الماضي؟

ارتفعت نسبة سكان الإمارات الذين يدفعون إيجارًا أقل من العام الماضي إلى الثلث تقريبًا في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبحث جديد.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن Yallacompare’s Consumer Confidence Tracker للربع الأول، حيث شمل الاستطلاع أكثر من 1000 من سكان الإمارات، أن 30 بالمائة يدفعون الآن أقل مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، بزيادة من 26 بالمائة في الربع السابق.

كما أظهرت الأرقام أن النسبة التي دفعت أكثر من العام الماضي انخفضت إلى 33.1 في المائة في الربع الأول، بانخفاض من 36.3 في المائة في الربع السابق، في حين أن ما يقرب من 37 في المائة يدفعون نفس المبلغ، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال جوناثان راولينج، المدير المالي في Yallacompare: “ليس من المستغرب أن يدفع المزيد والمزيد من الناس إيجارات أقل من العام الماضي. ومع ذلك، فإن النسبة التي تدفع أكثر لا تزال مرتفعة ومن الواضح أن السكان بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتأمين إيجارات أقل”.

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وأضاف: “نكرر نصيحتنا السابقة – أن الانتقال إلى المنزل، مع كل التكاليف المرتبطة به، لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض كبير في الإيجار. المستأجرين هم أكثر عرضة لتأمين معدلات أقل عن طريق التفاوض مع المالك الحالي. يجب أن يتم ذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقد الإيجار، قبل تجديد العقد تلقائيًا وفقًا للشروط الحالية”.

وتشير بيانات Yallacompare إلى أن السكان يفضلون عمومًا البقاء في مكانهم. وبلغت نسبة الأشخاص الذين لا يزالون في نفس المنزل الذي كانوا يعيشون فيه قبل عام 63 في المائة في الربع الأول، مرتفعة من 61.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2018.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتزمون الانتقال في العام المقبل، أجاب 70 في المائة من المستجيبين بالنفي.

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