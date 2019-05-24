الامارات | شرطتا أبوظبي ودبي تنقذان سائقاً تعطل مثبت سرعة مركبته

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطتا أبوظبي ودبي تنقذان سائقاً تعطل مثبت سرعة مركبته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع شرطة دبي، حياة شخص فقد السيطرة على قيادة مركبته على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة الرحبة باتجاه دبي، نتيجة عطل في مثبت السرعة، عند سرعة 130 كيلومتراً في الساعة.

وأفاد مدير إدارة المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العقيد محمد سالم الشحي، بأنه فور تلقي البلاغ من مركز العمليات في شرطة أبوظبي، تم التنسيق مع شرطة دبي، في إطار تفعيل مبادرات مجلس الريادة الأمني والتعاون المشترك بين الجهتين، لتأمين خط سير المركبة، والتواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان، واستخدام الإشارات التحذيرية الرباعية. وقال مدير فرع الضبط المروري بمرور الرحبة، النقيب عيسى الغفلي، إنه تم التواصل مع قائد المركبة لتهدئته، وتقديم حلول عدة للسيطرة على مركبته، إلا أن جميعها باء بالفشل، وعليه تولت إحدى الدوريات السير أمامه بالسرعة نفسها، والطلب من سائق المركبة صدم الدورية التي تسير أمامه بشكل صدمات خفيفة، حتى نجحت محاولة تعطيل مثبت السرعة، وإيقاف المركبة خارج الطريق، وتقديم المساعدة اللازمة له. وأكد جاهزية مديرية المرور والدوريات للتعامل مع كل الحالات والمواقف الطارئة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للجمهور بصورة مستمرة، وعلى مدار الساعة، داعياً قائدي المركبات إلى إجراء الصيانة الدورية والمستمرة لمركباتهم، وخصوصاً المستوردة من خارج الدولة، لتفادي حدوث مثل تلك المواقف.