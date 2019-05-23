الامارات | العفاسي يؤم المصلين في صلاة القيام بمسجد الراشدية ليلة 21 رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن العفاسي يؤم المصلين في صلاة القيام بمسجد الراشدية ليلة 21 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن القارئ الكويتي، الشيخ مشاري العفاسي سيؤم المصلين في صيام القيام بمسجد الراشدية الكبير ليلة 21 رمضان، فيما سيؤم المصلين بالمسجد خلال صلاة التراويح القارئ العراقي، الشيخ عمر عبد الله السلطان.

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى ان الشيخ مشاري العفاسي سيؤم المصلين في صلاة القيام ليلة 22 رمضان بمسجد مسجد الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل.

وكان المسجد إستضاف أخيراً القارئ اليمني، الشيخ إدريس أبكر، إمام جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث صلى خلفه ألفان و500 شخص.