كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ثلاجة رمضان في دبي تطعم 850 شخصاً في اليوم

توفر إحدى ثلاجات رمضان في دبي أكثر من 850 حزمة إفطار لعمال المدينة كل ليلة في الوقت الحالي. ويتم وضع العبوات معًا من قبل سكان الحي يوميًا طوال الشهر الكريم. وهم يعتمدون فقط على الطعام الذي يتم التبرع به.

وخلال العامين الأخيرين، حصلت أخصائية العلاقات العامة كيلي هارفارد وزوجها المصور أليكس جيفريز على ثلاجة رمضانية خارج منزلهما في جميرا ون. ومع ذلك، فإن العمل الذي يقومان به الآن يفوق بكثير ما يمكن لثلاجة واحدة أن تتحمله.

وكل يوم، جنبا إلى جنب مع جيرانهما، تقوم هارفارد وعائلتها بتقديم وجبات الإفطار المعدة مسبقاً للعمال المحليين. ويصل المتطوعون كل ليلة من حوالي الساعة 5 مساءً، وهم على استعداد لتسليم وجبات الطعام إلى طابور من الأشخاص الذين يتوافدون بعد ذلك في الشارع.

ويقول هارفارد لصحيفة ذا ناشيونال: “نحن نصنع الحزم بأنفسنا، فجميع الجيران يساعدون ويعملون سويًا لتحضير الأكياس وأحيانًا يأتي الغرباء للمساعدة. لقد أدركنا أن هذه طريقة أسهل للحصول على المزيد من الطعام لعدد أكبر من الناس. كان وضع الطعام في الثلاجة محدودًا قليلاً، وعندما حضر الكثير من الناس لم نتمكن من مواجهة الطلب المرتفع دون هذه الحزم”.

Advertisements

ويشارك العديد من جيران هارفارد في هذا الجهد، مع مساعدة ثلاثة أجيال من أفراد الأسرة؛ وهناك أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربعة أو خمسة أعوام وينحدرون من أكثر من 13 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات وتايلاند وفرنسا وتونس.

وتحتوي كل حزمة على علبة من المكرونة سريعة التحضير والفواكه الطازجة والبسكويت وزجاجة من الماء وعلبة عصير أو لبن.

ويتم تحضير معظم الحزم لتكون جاهزة للتسليم وفي يوم 19 مايو في منتصف شهر رمضان، تم تسليم 852 عبوة في ليلة واحدة، وكانت المبادة قد قدمت الوجبات لأكثر من 12000 شخص حتى الآن هذا العام.