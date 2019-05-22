الامارات | شرطة أبوظبي تعمم الحجز الذكي للمركبات يونيو المقبل‎

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعمم الحجز الذكي للمركبات يونيو المقبل‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شرطة أبوظبي اعتباراً من يونيو المقبل ، تعميم خدمة الحجز الذكي للمركبات التي فعلتها مؤخراً في مرور أبوظبي ، لتشمل كافة مراكز الخدمة بكل من إدارة مرور المناطق الخارجية، وإدارة مرور العين وادارة مرور الظفرة .

وتعمل خدمة الحجز الذكي للمركبات بحيث تكون في عهدة مالكها بدلا من حجزها في ساحة الحجز، عن طريق تثبيت جهاز في المركبات المحجوزة، وفق تقنية متطورة مرتبطة الكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة .

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وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية العميد سهيل سعيد الخييلي أن الخدمة الجديدة متوفرة حالياً في ادارة مرور أبوظبي بمديرية المروروالدوريات، عبر تقديم رسوم الحجز الذكي بمبلغ 15 درهما عن كل يوم حجز.

و أشار إلى أن الخدمة تتوفر عبر التوجه بالمركبة المراد حجزها الى أحد مراكز خدمة واسعاد المتعاملين في إمارة ابوظبي، وتقديم المستندات المطلوبة وتشمل الهوية و ملكية المركبة ، تثبيت جهاز الحجز الذكي من قبل الجهة المختصة، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 ظهراً، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي الى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء الحجز .

وذكر مدير قطاع العمليات المركزية ان الخدمة تمتاز بإمكانية حجز المركبة بالموقع الذي يختاره المالك في أي مكان بإمارة أبوظبي، وتفعيلها عن طريق تثبيت جهاز الحجز دون الحاجة لقفل حركة المركبة في الحالات الطارئة مشيراً إلى أنه بالإمكان إتمام جميع المعاملات المرورية خلال فترة الحجز الذكي ، ومنح المتعامل مهلة 48 ساعة لإعادة تسليم جهاز الحجز بعد إنتهاء الفترة ، و العناية بالمركبة في موقع حجزها من خلال تشغيلها لضمان سلامة اجزائها.