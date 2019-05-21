"كليفلاند كلينك أبوظبي أقرب إليك" فعالية صحية في مجلس محمد خلف

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، مساء الاثنين، فعالية صحية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان ""كليفلاند كلينك أبوظبي أقرب إليك"، شارك فيها أطباء من مراكز التميز في المستشفى بهدف تعزيز التوعية الصحية بين أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، إلى جانب عدد من أبناء المنطقة وعدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين.

وتأتي مشاركة الأطباء من مراكز التميز في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" في المجالس المجتمعية من خلال تقديم أحدث المعلومات حول العلاجات المتوفرة حالياً، والإجابة عن أسئلة الحضور حول المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وتزويد النصائح والإرشادات بشأن التغييرات البسيطة في أسلوب الحياة التي يمكن أن تتيح التمتع بحياة صحية، والتي يمكن للحضور مشاركتها مع الأهل والأصدقاء لزيادة مستوى الوعي في المجتمع، وقد خُصصت منطقة للسيدات ضمن المجلس لضمان فرصة مشاركة جميع أفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية مشاركة أخصائيو تغذية لتوفير الإرشادات الغذائية وعرض وصفات الأطباق الصحية، وفي نهاية المجلس وزع فريق "كليفلاند كلينك أبوظبي" كتيبات تتضمن بعض الحقائق الطبية المهمة وتفاصيل عن الخدمات التي يقدمها المستشفى ووصفات أطباق صحية، كما يتولى أعضاء الفريق حجز مواعيد للأشخاص الراغبين بزيارة المستشفى والتحقق من تغطية بطاقات تأمينهم الصحي للخدمات فيه.

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وبهذا الشأن، قال استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية د. أحمد بافضل، وهو أحد أطباء مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي المشاركين في هذه المجالس: "تعد صحة القلب من أهم القضايا الصحية التي تهم المجتمع، فأمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في دولة الإمارات. نتقدم بالشكر الجزيل لديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لتكرمهم بتنظيم هذه الفعاليات، وإتاحة الفرصة لنا لإطلاع أفراد المجتمع على أحدث العلاجات الرائدة التي باتت تتوفر حالياً في أبوظبي وتزويدهم بالنصائح والإرشادات المهمة للحفاظ على الصحة".

من جانبه قال إياد حسن، الأخصائي في ممارسة التمريض في معهد التخصصات الطبية الدقيقة في المستشفى: "يشرفنا أن نشارك في هذه المبادرة القيمة لديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وأن نسهم في تعزيز المعرفة والوعي الصحي في المجتمع، وأن المجالس المجتمعية توفر منصة يلتقي فيها أفراد المجتمع لتبادل الأفكار والآراء، ويسرنا أن نغتنم هذه المجالس كفرصة لمشاركة المعرفة وتقديم النصائح الصحية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالصحة".

جدير بالذكر أن مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" قد صمم خصيصاً لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المعقدة والحرجة في إمارة أبوظبي.