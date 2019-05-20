تدشين قسم الأعصاب والجلطات الدماغية الجديد في مستشفى راشد بدبي

دشن معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، اليوم الإثنين، قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد التابع للهيئة بعد أعمال التوسعات والتطوير الشامل لبيئة الاستشفاء والتقنيات والتجهيزات المتقدمة التي شهدها القسم.

وأصبح بإمكان القسم في ضوء أعمال التوسعات والتطوير الشامل إستيعاب المزيد من المرضى خاصة مع الإمكانيات الجديدة التي تمثلت في مجموعة من التقنيات الحديثة وخاصة في وحدة علاج الصرع المزودة بتجهيزات الكشف المبكر عن هذا المرض المزمن والتعامل معه وفق أفضل الممارسات الطبية فضلا عن زيادة أعداد الأسرة التي وصلت إلى 18 سريراً منها 6 أسرة من الفئة الخاصة المميزة.

وأكد معالي حميد القطامي إهتمام الهيئة بتطوير جميع الأقسام الطبية في منشآتها وحرصها على رفد الأقسام كافة بخبرات طبية وكفاءات لها إسمها ونجاحاتها و إسهاماتها في تطوير البحوث الطبية والممارسات المهنية وطرق العلاج.

وقال إن أعمال التطوير التي تشهدها منشآت الهيئة من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وما يشهده القطاع الصحي في دبي بوجه عام من طفرات متلاحقة هو ما أوجد خدمات طبية تنافسية تصب في مصلحة المتعاملين وتضع أمامهم فرص متنوعة لاختيار الباقات الصحية المناسبة وعالية الجودة.

وأعرب معاليه عن تقديره وتقدير هيئة الصحة بدبي وامتنانها لرجل الأعمال يوسف محمد هادي بدري الذي تكفل بدعم أعمال التطوير والتوسعات التي شهدها قسم الأعصاب والجلطات الدماغية.

من جانبه أكد رجل الأعمال يوسف بدري أن المساهمات المجتمعية للمشروعات والمبادرات وأعمال التطوير تمثل قيمة راسخة في المجتمع الإماراتي ولها تأثيرها الإيجابي الواسع والنافع للناس.. معرباً عن سعادته لمشاركة مستشفى راشد في أعمال تطوير قسم الأعصاب والجلطات الدماغية ما يمثل واجب وطني بالنسبة له.

حضر الافتتاح الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية وفريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد والدكتور أبوبكر المدني استشاري ورئيس قسم الأعصاب والجلطات الدماغية والدكتور سهيل الركن استشاري الأعصاب في المستشفى وعدد من الأطباء والمسؤولين بالهيئة .