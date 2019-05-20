طحنون بن محمد يعزي في وفاة سالم المهيري ونخيرة الشريفي

العين (وام)

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى سعيد مبرسم المهيري في وفاة نجله «سالم» رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى عبدالله عزيز مكتوم الشريفي في وفاة أخيه «نخيره»، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخليف بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.