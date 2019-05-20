«النعيمي الخيرية» تنظم ملتقى رحمة الأسري السنوي للأيتام

عجمان (وام) أقامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ملتقى رحمة الأسري الخامس، للأيتام وأسرهم ولتكريم حفظة القرآن الكريم والأسر المستحقة المتعففة، والرعاة المشاركين في الملتقى، في احتفالية ضمت أكثر من 350 شخصاً على مائدة إفطار جماعية، في فندق سراي عجمان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، إننا نجتمع اليوم في إفطار جماعي نظمته المؤسسة للأيتام وأسرهم وحفظة كتاب الله من مؤسسة حميد بن راشد للقرآن الكريم، لنكون معهم في هذه الأيام المباركة كعائلة وأسرة واحدة تجمعنا روابط الأخوة والمحبة.

وأضافت: هذا الملتقى يأتي انعكاساً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لدعم الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية كافةً، واهتمام سموهما بفئة الأطفال الأيتام والأسر المتعففة ومحدودة الدخل؛ لتكون المؤسسة عونهم وسندهم، وتسهم في رسم البسمة على وجوههم.

وقدمت المؤسسة خلال فعاليات الملتقى الأسري (200 ألف درهم) زكاةً للأيتام المنتسبين للمؤسسة. وفي ختام الملتقى كرمت الشيخة عزة النعيمي حفظة القرآن الكريم من طلبة مؤسسة حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم، والأسر المستحقة من لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر بأم القيوين، والجهات الراعية.

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