محمد بن زايد يصدر قرارين بتعيين مديرين عامين لبلدية الظفرة و«أبوظبي لإدارة النفايات»

أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعيين محمد علي عبدان الشدي المنصوري مديراً عاماً لبلدية منطقة الظفرة.

كما أصدر سموه قراراً بتعيين الدكتور سالم خلفان سالم عبدالله الكعبي مديراً عاماً لمركز أبوظبي لإدارة النفايات.

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