معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يشهد تخريج الدفعة 35 من طلاب جامعة ولونغونغ في دبي‬‬‬‬‬

استضافت جامعة ولونغونغ في دبي حفل تخرج الدفعة 35 من طلابها مؤخراً في دبي. وخلال هذا الحفل، تشرف أفضل المتخرجين وإثنين من خريجي شهادة الدكتوراه من أصل 319 طالباً بتسلّم الشهادة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وسعادة السيد آرثر سبايرو، السفير الأسترالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الحفل، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان " كان لي الشرف أن أحضر حفل تخرج الدفعة الخامسة والثلاثين من طلاب جامعة ولونغونغ في دبي وأن أرحب بمديرة الجامعة في أستراليا السيدة برودبنت. تُعد جامعة ولونغونغ في دبي اليوم من أكبر الجامعات المستقلة في البلاد وتضم طلاباً من أكثر من 100 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الجامعات تنوعا ثقافيا ". وأضاف قائلاً: "الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً منذ تأسيسها من خلال توفير برامج دراسة متعددة وعالية الجودة مميزة جداً. أتمنى التوفيق لكم جميعاً وهنيئاً للإنجازات التي حققتموها في الجامعة هنا في الإمارات وخارجها.

أما البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي، فقال من جهته: "كان شرف لي أن أرحب بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ضيف الشرف في حفل تخرج الدفعة الخامسة والثلاثين من طلاب جامعة ولونغونغ في دبي، فقيادته الاستثنائية أثرت كثيراً على قطاع التعليم العالي في الإمارات. كانت هذه مناسبة للإطلاع على العمل الذي قامت به السيدة جوليان برودبنت و هي سيدة أعمال تتميز برؤيتها البعيدة و شغلت منصب مديرة جامعة ولونغونغ في أستراليا وأشرفت على توسيع تأثير البحث العلمي للجامعة وعلى تعزيز علاقات الجامعة بعالمي الفنون والأعمال".

واضاف: "في العام الماضي 2018، احتفلنا بعامنا الخامس والعشرين ونحن الآن أكثر التزاماً مما سبق بتوفير برامج مبتكرة تتيح للمتخرجين المساهمة في نمو البلاد والمنطقة والاقتصاد العالمي. وهكذا سنطرح برنامجين جديدين ونفتتح حرماً جديداً في العام 2020 ".

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شهد الحفل أيضاً حضور بعض من أبرز أعضاء الجامعة بمن فيهم البروفيسور بول ويلينغز، نائب رئيس جامعة ولونغونغ في أستراليا، والسيدة ماريسا ماستروياني، المدير التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب بمؤسسات جامعة ولونغونغ. أما السيدة جيليان برودبنت، مديرة جامعة ولونغونغ في أستراليا، فقد حصلت على زمالة الجامعة تقديراً لما قدمته من مساهمات للمؤسسة وللمجتمع الأسترالي، بمناسبة اختتام مسيرتها كمديرة للجامعة والاحتفال بتقاعدها. جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كان قد حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة ولونغونغ في دبي عام 2009، مما جعل حفل التخرج هذا استثنائياً ومميزاً على اعتبار أنّه يأتي بعد مرور عقد من الزمن على تكريم صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدكتوراه الفخرية من جامعة ولونغونغ في دبي.

أُسست جامعة ولونغونغ في دبي عام 1993 وهي واحدة من أول الجامعات العالمية في الإمارات. وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، نجحت في كسب احترام الدولة وثقتها. عام 2018، حققت الجامعة إنجازاً ملحوظاً واحتفلت بيوبيلها الفضي بعد إكمال 25 عاماً من التفوق الأكاديمي في المنطقة.

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