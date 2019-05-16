مبادرة حرير تقيم مأدبة إفطار في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.شارك..

فاصلة عمان
خاص
أقامت مبادرة حرير الريادية للتنمية والتوعية المجتمعية اليوم الأربعاء, مأدبة إفطار للأطفال الذين يرقدون على أسرة الشفاء وذويهم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال, بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ومندوب مدير عام الخدمات الطبية الملكية مساعده العميد الطبيب عبدالفتاح أبو حويلة.
ويهدف إقامة حفل الإفطار للمساهمة برفع معنويات الأطفال ودعمهم نفسياً وتخفيف آلامهم من خلال خلق أجواء عائلية مع ذويهم ولإدخال الفرح والسرور على قلوبهم في شهر رمضان الفضيل.وقام مؤسس المبادرة السيد نهاد الدباس خلال الحفل بتجهيز وتركيب عدد من “بواريك الشعر” للأطفال المرضى.
بدورهم عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه اللفته الإنسانية التي جمعتهم مع ذويهم في إفطار رمضاني جماعي نقلهم من الأجواء العلاجية إلى أجواء أسرية جميلة.
وفي نهاية الإفطار الذي حضره مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله العميد الطبيب عادل الوهادنة وعدد من كبار الضباط قام الشواربة بتوزيع الهدايا على الأطفالوقام مؤسس المبادرة السيد نهاد الدباس خلال الحفل بتجهيز وتركيب عدد من “بواريك الشعر” للأطفال المرضى.
بدورهم عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه اللفته الإنسانية التي جمعتهم مع ذويهم في إفطار رمضاني جماعي نقلهم من الأجواء العلاجية إلى أجواء أسرية جميلة.
وفي نهاية الإفطار الذي حضره مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله العميد الطبيب عادل الوهادنة وعدد من كبار الضباط قام الشواربة بتوزيع الهدايا على الأطفال..
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