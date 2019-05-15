6 من كل 10 أشخاص شاركوا في إنعاش اقتصاد السلع المستعملة خلال الأشهر الستة الأخيرة

يكشف الإستطلاع عن ازدهار سوق السلع المستعملة في الإمارات مع تسجيل قسم السلع المستعملة على دوبيزل لإعلانات بلغت قيمتها الإجمالية 352 مليون درهم يوم 30 أبريل المنصرم في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان

60% من المشاركين في الاستطلاع تبادلوا سلعاً مستعملة خلال الأشهر الستة الأخيرة

الأجهزة الإلكترونية هي السلعة المستعملة الأكثر تداولًا، مع قيام 39% من المستطلعين بشراء جهاز إلكتروني مستعمل، وبيع 32% لجهاز إلكتروني مستعمل خلال الأشهر الستة الأخيرة

27% من المشاركين في الاستطلاع يُقدّرون قيمة الأغراض غير المستخدمة في منازلهم بأكثر من 2000 درهم

دبي، 13 مايو 2019: كشفت دوبيزل، المنصة الأكبر والأكثر زيارة للإعلانات المبوّبة على الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيانات سوق السلع المستعملة في الإمارات، بعد استطلاع آراء مستخدمي المنصة. وأظهرت النتائج أنّ 60% من المشاركين تبادلوا سلعاً مستعملة خلال الأشهر الستة الأخيرة (سواء عبر شرائها أو بيعها).

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تستقبل دوبيزل ما يزيد عن مليوني مستخدم نشط شهريًا، مما يجعلها منصة الإعلانات المبوّبة الرائدة في دولة الإمارات، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وإيجاد كل ما يرغبون فيه، من أثاث وإلكترونيات وأجهزة منزلية وغيرها الكثير. وقد بلغ إجمالي قيمة السلع المعروضة على منصة دوبيزل أكثر من 352 مليون درهم في 30 أبريل 2019، مما يُضاهي شراء طائرة خاصة أو تكلفة بناء معلم "برواز دبي" مرّتين. شكلت دبي السوق الأكبر، بقيمة بلغت 166 مليون درهم، تلتها أبوظبي بقيمة 88 مليون درهم، والشارقة بـ 58 مليون درهم، وعجمان بحوالي 40 مليون درهم.

وقد كشف استطلاع الرأي الذي أجرته دوبيزل في الأسبوع الأخير من أبريل 2019، عن عادات ودوافع المشاركين في تداول السلع المستعملة.