تايم للفنادق تُبرم اتفاقية شراكة مع "إيليت كلوب"

وقعت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها اتفاقية تعاون مع شركة "بلان ب سوليوشينز" في دبي، توفر بموجبها لضيوفها ميزة الحصول على عضوية برنامج "تايم-إيليت كلوب".

يضم برنامج الولاء الجديد فئتين، تتيح الفئة الأولى للأعضاء التسجيل مجاناً من خلال تحميل تطبيق (eliteclub) عبر الهواتف الذكية. يمكن للأعضاء كسب نقطتين مقابل كل دولار أمريكي ينفقونه في أي فندق يحمل علامة "تايم"، ومن ثم يمكنهم استبدال النقاط من خلال منصة "إيليت كلوب" الإلكترونية بقسائم هدايا أو منتجات البيع بالتجزئة أو القسائم النقدية، والتي يمكن إنفاقها في أي فندق من فنادق مجموعة تايم.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: "يضيف برنامج الولاء الجديد من "إيليت كلوب" القيمة الكبيرة لضيوفنا ويمنحهم المزيد من الخيارات، حيث بإمكانهم كسب النقاط في كل مرة يقيمون فيها في أحد فنادق تايم أو عند كل مناسبة يأتون فيها لتناول الطعام في منافذ الأطعمة والمشروبات ضمن منشآتنا الفندقية. ومن خلال بطاقة العضوية هذه يمكنهم الاحتفاظ بتلك النقاط واستردادها في مرحلة لاحقة. نحن فخورون بولاء الضيوف الذين اعتادوا على الإقامة في فنادقنا، لذا نود أن نشكرهم على التزامهم معنا من خلال برنامج الولاء الجديد من إيليت كلوب".

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أما الفئة الثانية من عضوية برنامج الولاء، فهي عضوية تنفيذية يمكن الحصول عليها مقابل رسوم سنوية قدرها 990 درهم إماراتي، وتوفر للمشتركين الكثير من المزايا والمكافآت بما في ذلك خصومات غير محدودة تصل إلى 50% على منافذ الأطعمة والمشروبات، وترقيات مجانية وخصومات تصل إلى 20٪ على الإقامة في الغرف، فضلاً عن باقات من القسائم المجانية بقيمة 1,600 درهم إماراتي تضم إقامة مجانية مع وجبة فطور، بالإضافة إلى خيار الدخول المجاني لشخصين إلى أكثر من 100 منتجع شاطئي وحوض سباحة، وذلك في جميع الفنادق المسجلة في برنامج الولاء "إيليت كلوب".

من جانبه، قال إيلي يونس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلان ب سوليوشينز" وبرنامج "إيليت كلوب" بعد توقيع هذه الاتفاقية: "يتيح برنامج الولاء للأعضاء الاستفادة من الخصومات الكبيرة والعروض المغرية والمكافآت، ليس فقط ضمن فنادق مجموعة تايم ولكن أيضاً على مستوى العديد من المطاعم والمقاهي الأخرى، بالإضافة إلى نحو 30 فندقاً آخر من شركاء "إيليت كلوب" الذين يتوزعون في كافة أنحاء العالم".