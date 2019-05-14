ميناء السلطان قابوس السياحي يُرحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لاكتشاف مستقبل أكبر عملية تطوير...

أعلنت شركة "داماك العالمية"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، أن مركز الزوار الخاص بمشروع السلطان قابوس السياحي سيفتتح أبوابه قريباً أمام السياح والزوار من جميع أنحاء العالم، ليصبح بذلك أول جزء يتم افتتاحه أمام الزائرين ضمن عملية التطوير المتكاملة للواجهة البحرية في الميناء. ويقع المركز مقابل الميناء التاريخي الذي تقوم بتطويره شركة "داماك العالمية" في شراكة استراتيجية مع "الشركة العمانية للتنمية السياحية" (عُمران) ذراع التطوير السياحي في الحكومة العُمانية.

ويوفر مركز الزوار الذي من المقرر افتتاحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إطلالة خلابة على بحر العرب إذ يقع على الطرف الجنوبي من كورنيش مطرح، ويهدف إلى تعريف الزوار بتراث تلك المنطقة الغني. كما يضم المركز فرعاً لسلسلة المطاعم العُمانية الشهيرة "بيت اللبان"، والذي سيوفر للزائرين فرصة التمتع بتناول وجبة من المأكولات البحرية الطازجة مع إطلالة فريدة على ميناء مسقط المميز.

وقال وائل اللواتي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية في "داماك": "نتطلع إلى الترحيب بالزائرين من جميع أنحاء العالم في المركز حيث سيكتشفون المستقبل الذي ينتظر المنطقة، بينما يتعرفون في الوقت ذاته على تراثها الغني والفريد ".

وأضاف: "طالما ساهمت داماك في إعادة رسم شكل التنمية والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي دعمنا لهذا المشروع التاريخي كجزء من التزامنا المستمر بإجراء عمليات تطوير في المنطقة تُغطي قطاعات استثمارية مختلفة".

Advertisements

وطرحت الشركة مؤخراً مناقصة لتنفيذ أعمال إنشائية في المشروع الذي يتكون من عدة مراحل تشمل تطوير وحدات سكنية وفنادق ومحلات لتجارة التجزئة. وما زالت الدعوة قائمة للمقاولين المؤهلين ليكونوا جزءاً من عملية تحويل الميناء التاريخي إلى واجهة بحرية سياحية متكاملة بكلفة ملياري دولار أمريكي. وتضم المنطقة إلى جانب الوحدات السكنية والفندقية والتجارية ساحات عامة ومناطق ترفيهية.

وتتماشى خطة تطوير الميناء مع استراتيجية السلطنة الوطنية للسياحة 2040 بقيادة "شركة مطرح للتطوير السياحي"، والتي تم إنشاؤها بشكل مشترك بين مشروع مشترك شركتي "عُمران" و "داماك". ومنذ تأسيسها، بدأت "عُمران" عمليات التخطيط المكثفة لمشروع تطوير الميناء، بالإضافة إلى إجراء البحوث اللازمة لاختيار أفضل المواقع في منطقة مطرح المحيطة بالميناء، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تجهيز المنطقة للمرحلة الأولى من البناء والتطوير.

وقد تم اختيار شركة "داماك" كشريك استراتيجي في المشروع المشترك بسبب محفظتها الواسعة من المشاريع الناجحة في تطوير المشاريع السكنية والترفيهية ذات المستوى العالمي في المنطقة والعالم، إذ تملك الشركة محفظة من المشاريع السكنية الفاخرة، والفنادق وملاعب الغولف العالمية داخل المشاريع التي طورتها في الإمارات والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، ما يجعلها الشريك المثالي القادر على تطوير الميناء وتحويله إلى وجهة سياحية ومجتمعية متكاملة تجذب الاهتمام العالمي.