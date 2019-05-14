برعاية الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم الرئيس الفخري



فاصلة خاص

كتبت صفاء نصيرات

لرابطة فخر الوطن التطوعية وبالتعاون مع مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية و فرسان السلام من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون ايضا مع مركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وشركة كليك جرافيك ديزاين للإعلان تم تنظيم مبادرة "بركة الدار" وهي عبارة عن فطور جماعي مع كبار السن و الأطفال في دار رعاية المسنين بالشارقة.

وبحضور الدكتور بدر المهيري الممثل الرسمي للشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم و رئيس رابطة فخر الوطن التطوعية سفير السلام والمحبة علي المازم و المستشار أحمد العمراوي وسفيرة السعادة والإيجابية الإعلامية غادة قطاطة وعدد كبير من المتطوعين.

مبادرة إجتماعية إنسانية أطلقتها الرابطة بمناسبة شهر رمضان المبارك و تظمنت العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية والرياضية بالمشاركة مع فريق الكشافة ضمن أجواء عائلية مرحة.

و وصف الدكتور بدر المهيري

‏"بركة الدار" بأنها مبادرة نبيلة ولفتة إنسانية حانية تجسد روح المحبة والألفة وتوطد أواصر التكافل الإجتماعي و خاصة بمشاركة أجيال المستقبل.

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