هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة توقع اتفاقية لتقديم إمارة رأس الخيمة كـ"وجهة مضيفة" خلال معرض...

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اتفاقية تقدّم إمارة رأس الخيمة كـ"وجهة مضيفة" خلال معرض "فاكانتيبيروس 2020"، أكبر المعارض التجارية للسفر والمستهلكين في أوتريخت بهولندا، والذي يشارك فيه العديد من الهيئات السياحية الحكومية ووكالات السفر والرابطات الثقافية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض وجهاتها ومنتجاتها السياحية أمام المستهلكين والشركاء والنظراء في القطاع في دول المنطقة.

وفي هذا السياق، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره إمارة رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة وشواطئ خلاّبة ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر في أوروبا. وقد شهدت رأس الخيمة زيادة كبيرة في أعداد الزوار القادمين من أوروبا خلال العامين الماضيين، وبالتالي، لا تزال المنطقة محور تركيز رئيسي لاستراتيجية الترويج السياحية للإمارة بما يدعم أهدافنا الرامية إلى استقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021. ونتطلع أن تسهم مشاركتنا كوجهة مضيفة في معرض ’فاكانتيبيروس 2020‘بدعم جهودنا الترويجية في أوروبا ودفع نمو القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة".

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وتتمتع رأس الخيمة بجاذبية قوية بين السياح الدوليين الذين شكلوا 62٪ من إجمالي زوار الإمارة في عام 2018. ويعود ذلك إلى تاريخها العريق الذي يعود إلى أكثر من 7 آلاف عام، وتراثها العربي الأصيل ومعالمها السياحية المتنوعة ومناظرها الطبيعية الساحرة وتجارب الاستجمام الفاخرة التي توفرها. وفي إطار التزامها الراسخ بتعزيز مكانة رأس الخيمة في الأسواق الأوروبية، تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة المشاركة في المعارض التجارية الأوروبية الرئيسية للسفر.

وصف الصورة: بارت ماير، مدير العلامة التجارية ، فاكانتيبيورس، وهيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة