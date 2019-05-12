مرشحات أكاديمية شرطة دبي يشاركن في المبادرة الرمضانية "سحورهم علينا"

شاركت الطالبات المرشحات بأكاديمية شرطة دبي بتوزيع عدد 1250 وجبة سحور على المصلين بمسجد عبد الرحيم كتيت بمنطقة القوز بدبي، وذلك بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، والمقدم عبد العزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، في المبادرة الرمضانية " سحورهم علينا "، والتي ينظمها مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي في دورتها الثالثة.

وقال العميد غيث السويدي، إن مشاركة الطالبات المرشحات بالأكاديمية في هذه المبادرة الإنسانية، جاءت لتعزيز ودعم عمل الخير وترسيخ قيمة التكافل والعطاء بين أفراد المجتمع، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية والمساهمة في نشر الخير والعطاء.