نادي الشارقة لرياضة المرأة يسيطر على منصة تتويج رماية المسدس والبندقية

هيمنت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة أمس (السبت)، على منصة تتويج المنافسات الختامية للعبة الرماية، ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الـ 11، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بعد فوزهن بالمراكز الثلاثة الأولى لفئة مسدس سيدات 10 متر هوائي فردي، حيث حصدت اللاعبة وفاء خميس آل علي ذهبية الدورة بنتيجة 571 نقطة، وظفرت زميلتها صفاء محمد الهاشمي على فضية المنافسة بنتيجة 550 نقطة، فيما ذهبت برونزية الدورة إلى اللاعبة غاية شهيل آل شهيل بنتيجة 534 نقطة.

10 متر هوائي

وضمن فئة البندقية 10 متر هوائي فردي، حافظ نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حققت لاعبتها سهيلة إمام الدين البلوشي ذهبية المنافسة بنتيجة 590 نقطة، وحازت نظيرتها مروة جوهر محبوب على الميدالية الفضية بنتيجة 587.5 نقطة، فيما ذهبت برونزية المنافسات للاعبة شيخة محمد الشحي، لاعبة القيادة العامة لشرطة الشارقة بنتيجة 584.3 نقطة.

ذهبية الدورة

وفي فئة الفرقي بندقية 10 متر هوائي، حصد نادي الذيد الثقافي الرياضي على ذهبية الدورة، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى نادي مدينة الذيد، وحاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة على برونزية المنافسات، أما في فئة مسدس 10 متر هوائي فرقي فقد حاز نادي الذيد الثقافي الرياضي على ذهبية الدورة، فيما توج نادي الشارقة لرياضة المرأة بالميداليتين الفضية والبرونزية.

وقامت سعادة ندى عسكر المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتتويج الفائزات بحضور كل من اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، وعبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية، وسالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وعبد الله يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم.

مواجهات قوية

وشهدت منافسات كرة الطائرة مواجهات شرسة جمعت كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ضد فريق سيدات إسبيريا، وفريق سيدات إيلايت ضد سيدات وايلد كايتس، حيث حقق فريق إسبيريا فوزاً صعباً على نادي الشارقة لرياضة المرأة الذي وقف نداً صعباً أمام خصمه، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، بواقع 25/ 21، و21 /25، 25/22، 25/14، فيما خاض فريق إيلايت مباراة سهلة أنهاها لصالحه أمام سيدات وايلد كاتس بنتيجة ثلاث أشواط مقابل لا شيء بواقع 25/3، و25/16، و23/25.

مباريات اليوم

ويشهد اليوم (الأحد) ختام منافسات كرة الطائرة بلقائين يتواجه من خلالهما كل من فريقي إسبيريا، وإيلايت لخوض المباراة النهائية على المركزين الأول والثاني، فيما يتقابل كل من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وفريق وايلد كاتس لتحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يتم تتويج الفرق الفائزة في ختام الدورة 14 مايو الجاري.

تتويج الذيد

وكانت منافسات أول أمس (الجمعة) في لعبة الرماية بندقية 10 متر هوائي شهدت تتويج نادي الذيد بالمركز الأول فئة الفرقي، تلاهً الشارقة الرياضي للمرأة، وحل ثالثا فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي فئة الفردي نالت المركز الأول سهيلة أمام الدين البلوشي، وحلت مروة جوهر النعيمي في المركز الثاني، فيما نالت شيخة محمد الشحي المركز الثالث.

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بطولة ناجحة

وتوجه اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، بالشكر إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على جهودها في تنظيم البطولات والدورات الرياضية التي من شانها أن تسهم في تطوير رياضة المرأة، لافتا إلى ديمومة الدورة الرمضانية التي وصلت إلى نسختها الحادية عشرة وهو أمر يؤكد نجاحها وتميزها وأفادت الفرق واللاعبات المشاركات فيها وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على منتسبي شرطة الشارقة بفضل تلك المشاركة التنافسية مع فرق مميزة مؤكدا دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في تنظيم مثل هذه البطولات.

البطل الأولمبي

فيما أشاد عبد الله بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس السهم بجهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في تنظيم بطولات خاصة بالرماية وهي جهود تنصب في مصلحة رماية الإمارات والمنتخبات الوطنية لان مخرجات البطولة تكون إضافة حقيقية لجميع فئات المنتخبات الوطنية سواء في رماية المسدس أو البندقية، ورؤية تنسجم تماما مع رؤية اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم في صقل المواهب عبر مشاريع البطل الأولمبي وهو من المشاريع الرائدة والتي تحظي بدعم كبير من الاتحاد.

دعم المنتخب

وقال حسن محسن حسن، مدرب الرماية في نادي الشارقة لرياضة المرأة أن البطولات الرمضانية وما تضمه من مستويات مميزة يعتبر تحضير جيد للمنتخب الوطني للرماية والذي يضم عدد كبير من لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهن مشاركات في الدورة الحالية، وبذا يكون منتخبنا الوطني للرماية أكبر المستفيدين من هذه البطولة وتوجه بالشكر إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتوفيرها إعداد احترافي للمنتخب وهو أمر ليس بغريب على المؤسسة التي دأبت على تنظيم مثل هذه البطولات والدورات الناجحة.

دعم كبير

وأشادت البطلة سهيلة أمام الدين البلوشي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المتوجة بالمركز الأول في رماية البندقية بالدعم الكبير الذي تجده من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على مستواها في جميع مشاركاتها سواء داخل أو خارج الدولة لافتا إلى التحضيرات الجيدة التي وجدتها قبل مشاركتها في الدورة رغم التنافسية الكبيرة في البطولة لكنها نجحت في التتويج بالمركز الأول.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر المرسوم الأميري 79 لعام 2016م، بإنشاء مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بهدف تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، إضافة إلى ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وتوفير بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.