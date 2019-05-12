تفوق إماراتي في منافسات "التزلج على الثلج"

أقيمت بنجاح كبير ووسط أجواء غلفتها الإثارة والمستويات القوية منافسات بطولة "التزلج على الثلج"، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وشهدت البطولة مشاركة من مختلف الجنسيات في المنافسات التي أقيمت في "سكي دبي" في مول الإمارات، وشهدت إقامة 3 مسابقات رئيسية، وهي" التزلج على المنحدرات، التزلج الحر، والتزلج بواسطة الألواح "السكي بوردينج".

وخطف المشاركون الإماراتيون وأبرزهم المشاركين مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي، الامتياز من خلال فوز لاعبه حسن الفردان بالمركز الأول في الفئة المفتوحة لمنافسات "التزلج على المنحدرات"، وهي الفئة الأكثر قوة وندية، وذلك بعدما سجل زمناً وقدره 33,54 ثانية، متفوقاً على شون جوجاين الذي جاء ثانياً بزمن 35,97 ثانية، وبالمركز الثالث سام شاربين بزمن 37,94 ثانية.

وعلى صعيد الفئة المفتوحة للسيدات، حققت صوفيا شاكين الميدالية الذهبية بعدما سجلت زمناً وقدره 48,55 ثانية.

وفي فئة الناشئين تحت 16 سنة، جاء بالمركز الأول بين شيرف بزمن 31,02 ثانية، وبالمركز الثاني جايمس وايت بزمن 32,46 ثانية، وبالمركز الثالث أليكس استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئات تحت 16 سنة، نالت سمر سبيندلوف المركز الأول بزمن 31,20 ثانية، وبالمركز الثاني دانا تليفا بزمن 31,75 ثانية، وبالمركز الثالث باتريشيا استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة، نال المركز الأول فين شيريف بزمن 32,74 ثانية، أما على صعيد الناشئات تحت 12 سنة، نالت المركز الأول ريو شارمان بزمن 33,90 ثانية.

أما على صعيد الناشئين تحت 10 سنوات، نال المركز الأول ويليام لامبرت بزمن 43,06 ثانية، وفي فئة الناشئات تحت 10 سنوات، حققت المركز الأول نايف ماسترز بزمن 36,45 ثانية.

وجاء التفوق إماراتياً خالصاً في الفئة المفتوحة للتزلج الحر، وجاء حسن الطاهر بالمركز الأول بمجموع 126 نقطة، وبالمركز الثاني سلطان عيسى بن علي بمجموع 125 نقطة، وبالمركز الثالث عبدالله عمر المهيري بمجموع 99 نقطة.

وفي نفس المنافسات لفئة تحت 16 سنة، حقق المركز الأول عبيد المري بمجموع 142 نقطة.

وفي منافسات التزلج بواسطة الألواح "السكي بوردينج"، حصد لاعبو الإمارات المراكز الثلاث الأولى في الفئة المفتوحة، وجاء بالمركز الأول أحمد طلال برصيد 132 نقطة، وبالمركز الثاني بهاء صديقي برصيد 126 نقطة، وبالمركز الثالث علي الحمادي برصيد 98 نقطة.

أما في فئة الناشئين تحت 16 سنة لنفس البطولة، فحقق حميد الأنصاري المركز الأول برصيد 105 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة نال المركز الأول سعيد المري برصيد 78 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة للفتيات، نالت المركز الأول أمينة المهيري برصيد 45 نقطة.

فريق شرطة دبي للتزلج على الجليد يروي قصة تأسيسه

كان لتواجد منافسات التزلج على الجليد للمرة الأولى ضمن دورة ند الشبا الرياضية الدور في تسليط الضوء وابراز فريق شرطة دبي للعبة والذي تم تشدينه قبل عامين بتتوجيهات من قبل القائد العام لشرطة دبي، حيث تم تجهيز الفريق بمدرب مختص وعدد من اللاعبين والذين يتواجدون حتى الآن منذ بداية التأسيس، وقد شارك الفريق بالمنافسات التي أقيمت في سكي دبي واختتمت فعالياتها مساء الجمعة، وساهمت مشاركته في دعمه والترويج له.

وقال الملازم عادل محمد مشرف الفريق أن شرطة دبي شاركت في الحدث خلال الدورة بفئتين وقد استطاع الفريق خلال فترة قليلة أن ينافس العديد من الفرق العالمية التي تأتي من حين لآخر إلى دولة الامارات، حيث تتواجد هذه الفرق في الدول الاسكندنافية، بسبب طبيعة الطقس الخاص بها، وقد كان لسكي دبي الدور في جعل دانة الدنيا شبيهه بهذه المناطق.

وأضاف: نأمل أن تكون لدينا الخبرة الكافية من أجل المنافسة في العديد من البطولات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأولمبياد الشرطية التي تقام في مختلف دول العالم.

وقال محمد سيف العبدولي عضو الفريق أن طموحه هو الوصول إلى العالمية من خلال الاولمبياد، لافتا إلى أن التركيز سيكون من خلال تدريب واكتشاف أجيال جديدة للعبة خاصة وأنها تلاقي دعم كبير من قبل المسؤولين.

وزاد: على الرغم من أن فكرة هذه الرياضة تعتبر جديدة على مجتمعنا إلا أن الأهل كان لهم الدور في تشجيعنا ودعمنا بشكل مستمر، من أجل التميز، ونأمل أن نواصل على هذا المنوال من أجل تحقيق أفضل النتائج والمشاركة مع كبار ونجوم اللعبة

ديفيد: الإقبال متزايد والمستويات متطورة محلياً

كشف كريس ديفيد، المدير الرياضي في "سكي دبي"، أن الإقبال من المتزلجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة متزايد منذ افتتاح هذا الموقع وذلك بصورة ملاحظة على مدار السنوات الماضية، وقال: تحقيق المتزلجين الإماراتيين هذه النتائج لا يعتبر مفاجأة بالنظر للتدريبات التي يقومون بها خصوصاً في آخر عامين، حيث يتواجدون بصورة شبه مستمرة وهم يمتلكون القدرات وبإمكانهم صقل مهاراتهم من خلال المشاركة في هذا النوع من البطولات التي نفتخر بتواجدها ضمن قائمة نشاطات دورة ند الشبا الرياضية هذا العام.

وأضاف: نتمنى أن تشكل إضافة هذه البطولة في برنامج دورة ند الشبا الرياضية، في جذب المزيد من الأضواء على رياضة التزلج في هذه المنطقة، وأن تنجح في التأكيد أن الشباب هنا قادرون على تحقيق نتائج مميزة فيها شرط مواصلة التدريبات والمشاركة في هذا النوع من البطولات.

مواجهتان في نصف نهائي الطائرة الليلة

يلتقي "المفاجأة" متصدر المجموعة الأولى مع "بن ثاني" صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في نصف نهائي الأول من منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، الساعة العاشرة مساء اليوم، فيما يجمع نصف نهائي الثاني بين "دبي 2021" متصدر المجموعة الثانية مع "فهود زعبيل" صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، الساعة منصف الليل.

وضمن فريق المفاجأة بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب "دبي 2020" بعدما تغلب عليه تغلب (3-1) ، بواقع 25-23 و23-25 و25-18، و25-17، بينما حجز "بن ثاني" بطاقة الـتأهل على حساب البركان بعدما فاز عليه (3-1) بواقع (28-26)و(27-29)و(30-28)و(25-19)، في مباراة كانت قريبة المستوى وحسمت أشواطها في اللحظات الأخيرة.

المفاجأة" يقصي حامل اللقب ويبلغ نصف النهائي

أقصى "المفاجأة" حامل اللقب (دبي2020) من منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا وضمن تأهله إلى نصف النهائي بعد أن تغلب (3-1)، بواقع 25-23 و23-25 و25-18، و25-17 وأنهى "المفاجأة" الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى بـ 5 نقاط وفهود زعبيل حل ثانيا بـ4 نقاط و "دبي2020" في المركز الأخير بـلا نقاط.

جاءت المباراة متكافئة وقوية، وتقدم "دبي2020" إلى غاية النقطة 4 قبل أن ينتزع منه "المفاجأة" الأسبقية ويوسع الفارق إلى 5 نقاط، (10-5) ثم (11-6) ويواصل تحكمه في أحداث الشوط بفضل الأداء القوي لنجمه المغربي محمد الحشدادي والكوبي بيست أستينغو، كما لعب ليبيرو الفريق راشد أحمد دورا مهما في الجانب الدفاعي.

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وخلال مجريات الشوط حاول "دبي2020" العودة في النتيجة واستطاع تقليص الفارق إلى 4 نقاط في مناسبتين 10-14 و15-11 و إلى 3 نقاط 18-15 ثم على نقطتين فقط 18-16 لكنه ارتكب بعض الأخطاء في الارسال وعلى مستوى حائط صد منحت الأفضلية لـ"المفاجأة" مرة أخـرى ليفوز بالشوط الأول 25-23.

ورغم دخوله المتأخر في الشوط الثاني استطاع "دبي2020" أن يدرك التعادل على مستوى النقطة 8-8 ثم 9-9 قبل أن ينتزع الأسبقية لأول مرة 10-9 لكن التعادل فرض نفسه على مجريات الشوط، وسار الفريقان خطوة بخطوة، أحدهما يسبق والآخر يعادل إلى أن تقدم "المفاجأة" بنقطتين 16-14 ثم 16-15 ثم عاد التعادل من جديد 18-18 وزاد التنافس والإثارة مع اقتراب الشوط من نهايته وخاصة من جانب "دبي2020" المطالب بتجنب خسارة هذا الشوط التي تعني خروجه نهائيا من البطولة مهما كانت نتيجة المباراة فيما بعد، ولذلك كان أكثر إصرارا على الفوز وتحقق له ما بحث عنه بنتيجة 25-23، ليبقي على أماله قائمة في التأهل بشرط الفوز في الشوطين المتبقيين لكن الحظ لم يسعفه بداية الشوط الثالث الذي دخله متعثرا وتأخر بفارق 3 نقاط 6-3 قبل أن يقلب النتيجة ويتقدم 9-8 ثم أضاع فرصة توسيع الفارق بخطأين متتاليين أهدى من خلالهما التنقدم مرة أخرى لـ"المفاجـأة".

واشتد التنافس بين الفريقين ليفرض التعادل نفسه 13-13، واستغل "المفاجأة" تألق لاعبه الحشدادي ليعمق الفارق من جديد إلى 3 نقاط وأصبح الطرف المتحكم بأحداث المباراة والأفضل أداء خاصة أن الخوف من الخسارة كبّل لاعبي "دبي2020"وتسبب في فقدانهم التركيز ليخسروا في النهاية بنتيجة 25-18.

دخل "دبي 2020" الشوط الرابع وهو فاقد الأمل في التاهل بعد خسارته الشوط الثالث، لذلك ظهر بأداء باهت وضعيف بينما وجد المفاجأة نفسه في طريق مفتوح لتحقيق الفوز 25-17

المعمري: خسارة مستحقة

صرح محمد عبد العزيز شمل المعمري لاعب فريق "دبي 2020" أن الأخير لم يظهر بالمستوى المطلوب وخروجه من رحلة الدفاع عن لقبه مستحقة، وقال: أضعنا المباراة الأولى ولعبنا المباراة الثانية بخيار واحد وهو لا بديل عن الفوز بينما المفاجأة كان في وضعية أفضل، وطل الفرق قرأت لنا ألف حساب باعتبارنا أصحاب اللقب، كان من المفترض أن نتحمل المسؤولية وندخل بروح البطل ولكن الأداء لم يصل إلى المستوى المطلوب.

وأضاف: البطولة مختلفة عن العام الماضي ومستواها الفني متميز، ويبدو أن كل الفرق استعدت لها بشكل جيد وخاصة بالنسبة لفريقي المفاجأة وفهود زعبيل، اللذين قاما باستقطاب لاعبين على مستوى عال وأصحاب خبرة، ولديهما دكة احتياط قوية في المقابل لم نوفق من هذه الناحية، وهو درس علينا أن نستفيد منـه.

وتقدم المعمري بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته دورة ند الشبا التي قدمت الكثير للكرة الطائرة الإماراتية.

نصف نهائي السلة الثلاثية اليوم

تشهد بطولة كرة السلة 3×3 للسيدات والناشئات مساء اليوم الدور نصف النهائي في البطولتين، من خلال إقامة مباراتين من كل فئة بعدما انتهاء تصفيات الدور الأول في ساعة متأخرة من مساء أمس والتي شارك فيها 21 فريقا للسيدات و7 فرق للناشئات، والمتأهلون للمباراة النهائية سيلعبون يوم الأربعاء المقبل حيث حددت اللجنة المنظمة إقامة نهائيات الفئات الأربعة نهائي الناشئين والرجال ثم الناشئات والسيدات في يوم واحد كي يكون الختام احتفالية كبيرة.

وأكد عائشة الجسمي مدير فعالية كرة السلة أن منافسات السيدات تختلف عن فئة الرجال كون عدد الفرق أقل ولكن مشاركة 21 فريقا في هذه الفئة يعد خطوة جيدة وتحقق الأهداف المرسومة بشأن انتشار اللعبة في المجتمع النسائي، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة، والحقيقة أن عدد الفرق كان أكبر إلا أننا قلصنا العدد ونفخر بهذا الإقبال الكبير ونتوقع أن تزيد الفرق والأعداد في النسخة المقبلة.

وأوضحت أن الجماهير تزايدت في الأيام الأخيرة من المنافسات وهو ما كنا نتوقعه بعدما نقلنا المنافسات إلى حي دبي للتصميم حيث أقيمت النسخة الأولى في دبي فستيفال، وكان هناك تواجد جماهيري كبير لأن كرة السلة من الألعاب الشعبية للعديد من الجاليات، وحي التصميم ملعب دائم يستطيع أي فريق أن يتدرب فيه باستمرار، حتى بعد انتهاء المنافسات، ونتوقع أن يكون اليوم النهائي مختلفا بالحضور الجماهيري الكبير.

أكد الجزائرية نادية تمود مدربة فريق سيدات الشارقة لكرة السلة أن مشاركة الفريق تأتي بعدما شارك في دوري السلة للثلاثيات وحقق المركز الأول، وكان اللقب دافع كبير للمشاركة في بطولة السلة 3x3 للمرة الأولى، كما أنه دافع كبير للمنافسة على اللقب رغم وجود عدد كبير من الفرق، إلا أن المشاركة في حد ذاتها مكسب كبير للفريق، ونطمح في تحقيق الخطوة الأولى بالتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وأضافت: البطولة بمثابة احتفالية كبيرة تجمع عدد كبير من اللاعبات في مكان واحد، والجميع سعيد بالمشاركة بصرف النظر عن الفوز والخسارة والكل يحاول أن يحقق الفوز ووجود 21 فريقا في السيدات و7 فريق الناشئات تأكيد على أن القاعدة تزداد يوما بعد يوم والاهتمام باللعبة في تطور وهو ما نحتاج إليه.

وتابعت: طلبت من اللاعبات الاستمتاع باللعب في هذه الأجواء لأنها رياضة مجتمعية هدفها الانتشار وزيادة الشعبية لها، والحقيقة أنه منتشرة عالميا ولها إقبال كبير نظرا لأن مواصفاتها سهلة ومن الممكن أن تقام في أي مكان.

العنود وشوق إلى نهائي المبارزة

تأهلت لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة ولاعبتا مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العنود مبروك السعدي وشوق جمعة، إلى نهائي بطولة المبارزة سلاح الإيبيه للاعبات الإماراتيات التي تقام في نادي شباب الأهلي دبي ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، وفي ذلك في فئة الفتيات الإماراتيات، وجاء تأهل العنود بعد فوزها على فاطمة الكعبي في نصف النهائي وعلى عائشة عبيد في دور الثمانية، فيما تأهلت شوق جمعة إلى النهائي بعد فوزها على أشواق المصعبي في نصف النهائي، وعلى فاطمة الزهراء حسن في دور الثمانية، وتلتقي في مباراة تحديد صاحبة المركز الثالث كل من فاطمة الكعبي وأشواق المصعبي.

وفي منافسات سلاح الإيبيه للرجال الدوليين تأهل خالد بوهديما وعبدالعزيز الشاطئ إلى نهائي البطولة، ويلتقي في مباراة المركز الثالث كل من طاهر عاشوري وراندي بوستما.

المنصوري: ند الشبا قدمت خدمة كبيرة للمنتخب الوطني قبل المشاركة في مونديال الفتيات.

أكد محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، أن دورة ند الشبا قدمت خدمة كبيرة للاتحاد بإقامتها قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم للفتيات التي تستضيفها دبي يوم الجمعة المقبل بمشاركة 236 لاعبة من بينهن 20 لاعبة إماراتية.

وقال: العشرات من اللاعبات المشاركات في بطولة العالم قررن الحضور قبل فترة من انطلاق البطولة، للمشاركة في دورة ناس للاحتكاك والتهيئة الفنية وهو ما أسهم في ارتفاع المستوى هذا العام قياساً بالأعوام الماضية.

وأضاف: حتى على مستوى الرجال هناك مشاركة قوية من أبطال عالم حضروا إلى دبي للاحتكاك والاستفادة من الجوائز المالية الضخمة التي رصدتها الدورة للفائزين، خاصة وأن هذا التوقيت من العام لا يشهد أي بطولات دولية قوية، وغالبية المشاركين لديهم ارتباط بالمشاركة في بطولة العالم المقررة أن تقام في شهر يوليو المقبل، وهذا التوقيت هو أفضل تحضير لهم قبل تلك الاستحقاقات.

وأشار المنصوري: ينوى اتحاد المبارزة المشاركة في بطولة العالم للفتيات بـ20 لاعبة حسبما تنص لائحة الاتحاد الدولي التي تمنح الدولة المضيفة المشاركة بهذا العدد وقد دفعنا بـ12 لاعبة في دورة ناس للاحتكاك مع بطلات العالم، وخاطبنا الأندية لترشيح ثمانية لاعبين يمكن أن يشاركوا في بطولة العالم للفتيات وننتظر ردهم قبل غلق باب التسجيل رسميا.

وأوضح: "اجمالي اللاعبين الدوليين المحللين الذين شاركوا في دورة ند الشبا بلغ 22 لاعب ولاعبه يشاركون في المنافسات المحلية والدولية، بهدف توفير احتكاك قوي بالنسبة لهم، وبالفعل جاء مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات في اليوم الأول لمسابقة المبارزة والتي جرت أول من أمس قوي للغاية حسب ما كان متوقعاً وهو أمر أسعدنا لأنه أضاف للدورة الكثير من حيث قوتها، وأضاف للمشاركين الذين يتطلعون للأعداد خاصة أن هذا التوقيت لا يشهد تنظيم أي بطولات في العالم".

وأشار إلى أن فائدة مشاركة المبارزة لم تُعم فقط على اللاعبين ولكنها طالت التحكيم والذي يتطور من خلال إدارة مثل هذه المباريات، كما تستفاد الكوادر الإدارية من التنظيم ليكونوا مؤهلين لاستضافة الاحداث الدولية الكبرى، بما يضمن نجاحها بالشكل الذي يليق بدولة الامارات.