"ونفوز" تطلق أول مزاد علني الكتروني مختص لعرض وبيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة بين التجار في...

، ("ايتوس واير"): أقامت "ونفوز" (Winfooz)، المنصة الالكترونية المختصة في عرض وبيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة، أول مزاد الكتروني علني لها مخصص لفئة التجار ضمن السوق الكندية وذلك يوم الثاني من مايو تضمن عرض وبيع مجموعة واسعة من السيارات من مختلف الموديلات والماركات.

وتعد المنصة الالكترونية "ونفوز" من أولى المشاريع التي أطلقتها شركة "ونفوز لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة" ومقرها الرئيسي في إيرلندا، يختص بأعمال التطوير والبرمجة والتصميم، ولديها مراكز عمليات في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذه المناسبة، قال رجل الأعمال عمر عايش، مؤسس ورئيس ينفوز، ورئيس مجلس إدارة نوبلز القابضة: "إننا فخورون بهذا الإنجاز المتمثل أولاً بإطلاق منصة ونفوز رسمياً في أسواق أمريكا الشمالية خلال العام الماضي، والثاني المتمثل بإطلاق أول مزاد الكتروني علني على المنصة مخصص لفئة تجار السيارات في كندا، حرصاً منا على تقديم حلول الكترونية متطورة خاصة بقطاع السيارات العالمي، مشكلين بذلك أكبر مول الكتروني متكامل في العالم يوفر منظومة ذكية في تجارة السيارات، في الوقت الذي يصل فيه حجم سوق تجارة السيارات في العالم نحو 2000 مليار دولار".

وأضاف عايش أن منصة ونفوز وإلى جانب كونها متجر إلكتروني للسيارات فإنها تتضمن على متجر خاص بخدمات الشحن والنقل، بما تحتويه من قاعدة بيانات لمزودي الخدمة من شركات النقل والشحن البري حالياً والبحري والجوي لاحقاً، حيث تتيح المنصة للمستخدمين خاصية التفاعل الالكتروني المباشر في عرض خدماتهم ووضع سعرهم على طلبات العملاء في نقل السيارات داخل البلد الواحد وخارجه وسط تنافس مزودي الخدمة لمنح أفضل الخدمات والأسعار بطريقة شفافة، وتتم كافة التعاملات من خلال بوابات الدفع الالكتروني العالمية المتخصصة. كما تشمل مراحل تطوير النظام تغطية كافة دول العالم، وتضمين بضائع أخرى غير السيارات كقطع الغيار والاكسسوارات وغيرها من اللوازم.

واختتم عايش الحديث، قائلاً: "نتطلع قريباً إلى إطلاق عمليات "ونفوز" لتغطي أسواق دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وفتح الباب واسعاً أمام الجميع لتعزيز تجارة السيارات محلياً وإقليماً وعالمياً، وتقديم كافة الخدمات الالكترونية وفق معايير عالمية ومتوافقة مع كافة الأسواق، مشيراً إلى أن العد العكسي للتشغيل في الدول العربية قد بدأ".

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وقال عثمان حاجي، الرئيس التنفيذي للشركة: " نتطلع الى عقد شراكات مع أصحاب المعارض في كندا وامريكا لكي نستطيع العمل سوية من تغيير الية السوق التقليدية الحالية وخلق مزادات الكترونية حقيقية".

وتقدم منصة "ونفوز" حلولاً الكترونية متميزة وفريدة من نوعها تتيح للمستخدم من فئة التجار في المرحلة الحالية عرض وبيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة وفق منظومة عمل ذكية، تشتمل على عرض السيارة وصورها بتقنية 360 درجة وكافة تفاصيلها وسعرها وسجل تاريخها بسهوله ويسر وفق أحدث البرمجيات في التجارة الالكترونية، على أن تشتمل أيضا تعاملات الأفراد في المستقبل القريب. كما توفر المنصة آليه متقدمة في البحث والوصول للمعلومات وقاعدة البيانات التي تساعد المستخدم في وضع سعر الشراء أو البيع المناسب، بالإضافة لتوفير تقارير حركات البيع وحجمها على مختلف الأنواع والموديلات.

وفي المزاد الالكتروني يقوم تجار السيارات والأفراد بعرض وبيع أو شراء السيارات من خلال طريقة المزادات المعتادة، بحيث تعرض السيارة خلال وقت معين ولفتره محددة مسبقاً ويضع المزاودون أسعارهم للشراء، وبإمكانهم إعادة المزاودة خلال الفترة المحددة لتباع في نهاية المدة لأعلى سعر. ويتميز هذا التطبيق بمحاكات الأجواء الحقيقية للمزادات التقليدية الحقيقية من حيث خاصية الحوار المباشر بين التجار، والتصوير بتقنية 360 درجة، وخاصية الدفع والقبض لثمن السيارة إلكترونياً.

*المصدر: "ايتوس واير"