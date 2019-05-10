ينطلق في جدة أفضل معرض رمضاني معرض خليجيات الثامن 2019 .





أمل العامري-جدة يشارك أكثر من ١٠٠ مصممةً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في المعرض المتخصص في الأزياء والموضة والاكسسوارات ومستلزمات المرأة والأسرة تحت سقف واحد ويقام حدث الأيام الثلاث الذي تنظمه pink Ribbon

خلال الفتره من ١١ - ١٢-١٣ رمضان ١٤٤٠ هـ الموافق ١٦-١٧-١٨ مايو ‪فندق جدة هيلتون القاعه الكبرى وقالت السيدة عبير عارف الرئيس التنفيذي لشركة pink Ribbon إ Advertisements إن نجاح معرض خليجيات خلال الأعوام الماضية حرص علي توفير منصة فعالة لتطوير الأعمال وتبادل الخبرات الخليجيه وزيادة تحفيز السوق علي انتاج اكثر وعلى التبادل التجاري بين دول الخليج يعد أيضًا عاملاً رئيسًا وراء الحماس الشديدفي تواجد الكثير من المصممات الخليجيات في معرضنا كل عام وعبرت عارف عن سعادتها لنجاح المعرض ومشاركة الكثير من دول الخليج في كل عام وادخال عالم جديد ومتنوع من الأزياء الخليجيه والمجوهرات

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